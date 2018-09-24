به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر کل بنیاد مسکن استان افزود: در راستای بازسازی منازل شهری بنیاد مسکن ۴۰ میلیون تومان تسهیلات و شش میلیون تومان نیز به‌صورت بلاعوض تخصیص خواهد یافت.

وی بیان داشت: این مبلغ برای منازل روستایی ۳۰ میلیون تومان تسهیلات و پنج میلیون تومان نیز بلاعوض است.

محبی اظهار داشت: به دیگر مددجویان نیز ۸۴۹ مورد فعالیت عمرانی ازجمله ساخت و بازسازی و تعمیرات مسکن مددجویی ارائه شد.

وی افزود: ۶۸۶ واحد زلزله‌زده نیز نیازمند تعمیر هستند که در این راستا تا سقف ۱۲ میلیون تومان تسهیلات برای تعمیر به مددجویان پرداخت می‌شود.

محبی تصریح کرد: در زلزله های اخیر یاسوج مسکن بسیاری از مددجواین به دلیل فرسودگی، خسارات فراوانی دیده است.