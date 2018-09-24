به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، کاهش بی‌سابقه بارندگی‌های سال آبی ۹۶-۹۷ و استمرار خشکسالی در کشور موجب شد تا با پایین آمدن ارتفاع آب در مخازن سدهای دارای نیروگاه برق‌آبی بخش اعظمی از توان تولید برق این واحدها برای پیک تابستان سال ۹۷ از دست برود.

زمستان سال گذشته بود که کاهش ۴۵ درصدی بارش‌ها در این فصل و در پی آن پایین بودن ارتفاع آب در مخازن سدهای دارای نیروگاه برق‌آبی نگرانی‌های متعددی را برای تامین برق تابستان سال ۹۷ ایجاد کرده بود. حتی رشد ۱۲ درصدی بارندگی‌های بهار امسال هم نتوانست مانع از تبدیل شدن سال آبی جاری به یکی از خشک‌ترین مقاطع زمانی نیم قرن اخیر کشور شود و از نگرانی‌های تامین برق تابستان امسال به ویژه کسری چهار هزار مگاواتی تولید برق بکاهد.

از طرفی در سال آبی جاری حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان که حدود ۸۶ درصد ظرفیت در دست بهره‌برداری نیروگاه‌های برق آبی را در خود جای داده است با افت ۴۲ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته، بدترین شرایط را در میان سایر حوضه‌های آبریز ۶ گانه کشور تجربه کرد و همین امر موجب شد تا برق‌آبی‌ها بخش اعظمی از توان خود را از دست بدهند و در کنار افزایش مستمر دمای هوا و رشد طبیعی مصرف برق در کشور به یکی از دلایل اصلی خاموشی‌های تابستان امسال مبدل شوند.

نگاهی به عملکرد برق‌آبی‌ها حکایت از آن دارد که ادامه روند کاهشی بارندگی‌ها و استمرار خشکسالی در کشور موجب شد تا انرژی تولید شده حدود ۵۳ نیروگاه‌ برق‌آبی از ابتدای سال جاری تا ۲۳ شهریورماه به ۶ میلیون و ۷۱۲۳ مگاوات ساعت برسد که این رقم حکایت از کاهش ۴۳ درصدی تولید این نیروگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. این رقم از ابتدای تابستان امسال تا مقطع زمانی یاد شده نیز حدود سه میلیون و ۶۵۶ هزار مگاوات ساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

بیستم تیرماه سال جاری بود که به یکباره اوج مصرف برق کشور از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت. در همین روز بود که حداکثر توان تولید شده نیروگاه‌های برق‌آبی در تابستان ۹۷ به میدان آمد تا با تولید هفت هزار و ۷۲ مگاوات انرژی، نقش مثمرثمری را برای پایداری شبکه در روز رکودشکنی پیک مصرف برق کشور ایفا کنند؛ ولی با این وجود این توان در مقایسه با ۹ هزار و ۳۲۹ مگاوات تولید چهاردهم تیرماه سال گذشته کاهش ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی میزان انرژی تولید شده روزانه بین مقطع زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریورماه نیز بیش از ۴۴ هزار مگاوات ساعت بوده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۶ درصدی داشته است.