انتقاد حجت نظری ازنبود راهنمای مسافران در ایستگاه های اتوبوسBRT

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت نظری با انتقاد از نبود راهنمای مسافران در ایستگاه های اتوبوسBRT گفت: خطوط اتوبوس تندرو روزانه روزانه صدها هزار نفر از شهروندان تهرانی و مسافرانی را که از دیگر شهرها به پایتخت آمده اند، جابجا می کند و در این میان یکی از مشکلات پیش روی این مسافران نبود تابلوهای راهنما در ایستگاه ها اتوبوس های بی آرتی است. این امر موجب سرگردانی مسافران به ویژه مسافرانی که آشنایی کاملی با خیابان ها و معابر تهران ندارند، شده است.

وی افزود: لذا شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باید در اسرع وقت با نصب تابلوهای راهنمای عادی و هوشمند و گویا در ایستگاه های اتویوس و داخل اتوبوس ها در راستای تسهیل تردد و مسیریابی مسافران اقدامات لازم را انجام دهد.همچنین می خواهم از شهروندان و به خصوص سازمان‌ها مردم نهادی که در ایام عزاداری دهه اول محرم با دغدغه حفاظت از محیط‌زیست اقدام به فرهنگسازی در مورد استفاده از ظروف یکبار مصرف تجزیه‌پذیر و به ویژه عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف کردند قدردانی کنم و امیدوارم که در آینده شاهد فراگیری بیشتر چنین اقدامات و مشارکت‌های داوطلبانه‌ای شویم.