پیکر شهید حادثه تروریستی اهواز وارد مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر حجت الاسلام محمد افچنگی از شهدای حادثه تروریستی اهواز بعدازظهر دوشنبه با استقبال جمعی از مسئولان و خانواده شهدا وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد.

قرار است پیکر این شهید پس از طواف در حرم مطهر رضوی برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش سبزوار منتقل شود.

حجت الاسلام افچنگی رئیس عقیدتی سیاسی پدافند جنوب غرب کشور در اهواز بود که روز شنبه در حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در این شهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد. طبق اعلام مسئولان بنیاد شهید پیکر این شهید والامقام پس از تشییع در سبزوار در روستای افچنگ به خاک سپرده خواهد شد.