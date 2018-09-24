به گزارش خبرگزاری مهر، میررضا مجیدی عصر امروز در مراسم افتتاح تالار جدید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه اظهار داشت: مشکلات جامعه را میتوان به کمک اساتید و محققان دانشگاهها و به ویژه با تکیه بر توان داخلی حل کرد.
وی تصریح کرد: اگر چه در شرایط امروز کشورمان به خاطر تحریم دشمنان انقلاب با برخی مشکلاتی روبهرو شده است، اما با اتکا به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی از جمله دانشگاههای کشور و با همدلی، وحدت و اندیشهنو میتوان بر این مشکلات چیره شد.
رئیس دانشگاه تبریز در ادامه از بین بردن جو بیاعتمادی، ایجاد امید و نشاط در جامعه را از جمله رسالت دانشگاهیان بیان کرد و خاطرنشان کرد: دانشگاهیان به عنوان قشر فهیم و نخبه جامعه باید با تمام توان خود برای حل مشکلات و نیاز مردم دست به کار شوند.
وی در ادامه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را یکی از دانشکدههای قدیم و تاثیرگذار این دانشگاه بیان کرد و گفت: این دانشکده در دوره فعالیت آموزشی و پژوهشی خود افراد شایسته و بزرگی تربیت کرده و به جامعه تحویل داده که امروزه از آنان با افتخار یاد میکنند.
مجیدی، در ادامه توجه به توسعه و تکمیل برخی زیرساختهای دانشکدهها برای توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه را ضروری بیان کرد و افزود: در صورت رفع این نیازها و به ویژه تکمیل و توسعه برخی زیرساختهای موجود در دانشگاه است که میتوان در راستای اهداف دانشگاه گامهای موثری برداشت.
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این دانشکده یادآور شد: این تالار یکی از نیازهای اساسی این دانشکده است که امروز به کمک اعضای هیات رئیسه و همکاران این دانشکده به بهرهبرداری رسید.
یوسف ادیب، در ادامه با اشاره به جایگاه و معرفی این دانشکده افزود: این دانشکده از جمله قدیمیترین دانشکدههای دانشگاه تبریز است که هم اکنون نزدیک یکهزار و ۵۰۰ دانشجو در سه گروه آموزشی روانشناسی، علوم تربیتی، علم اطلاعات و دانش شناسی است و گروههای آموزشی روانشناسی و علوم تربیتی تا مقطع دکترای، و رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تا سطح کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد.
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