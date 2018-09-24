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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۳

از اول مهرماه محقق شد؛

امکان استفاده خانواده ایثارگران و پژوهشگران از کتابخانه ایثار

امکان استفاده خانواده ایثارگران و پژوهشگران از کتابخانه ایثار

کتابخانه ایثار و شهادت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستان های استان تهران آماده خدمت رسانی به پژوهشگران ایثار و شهادت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه ایثار و شهادت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستانهای استان تهران با مسئولیت دکتر یداله قائم پناه کارشناس اداره اسناد و انتشارات بنیاد شهید از اول مهرماه ۹۷ مشغول خدمت رسانی به پژوهشگران ایثار و شهادت و خانواده های ایثارگران خواهد بود.

این کتابخانه در دو بخش فعالیت دارد؛ بخش عمومی  و بخش خصوصی که صرفا دارای کتابهایی با موضوعات ایثار و شهادت است.

کتابخانه ایثار و شهادت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستانهای استان تهران در جنوب تهران خیابان شهید رجایی جنب مسجد امیرالمومنین(مسجد مادر) و در محوطه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستانهای استان تهران واقع است.

کد مطلب 4411634

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