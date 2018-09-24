دانش آموزان در قبال محله خود مسئول باشند/تعامل شهرداری و مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با آغاز سال تحصیلی در مهرماه، بهار علم و دانش، به رسم همیشه، زنگ مدارس توسط مسئولان و مدیران شهری به صدا در می‌آید. امسال نیز همزمان با اولین روز بهار علم و تربیت، زنگ مهر حسینی با حضور مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه، شهر بانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران، آرش حسینی میلانی عضو شورای اسلامی شهر تهران، و جمعی از مدیران، همزمان با شهر تهران و سراسر کشور در دبستان فرهنگ دختران، دبیرستان پسرانه علامه حلی، مدرسه استثنائی توحید طنین انداز شد. در واقع منطقه ۱۳ میزبان جمع کثیری از مدیران حوزه شهری و اعضای شورای شهر بوده است.

دانش آموزان در قبال محله خود مسئول باشند

همزمان با اول مهرماه، آغاز سال تحصیلی و روز بازگشایی مدارس، زنگ مهر حسینی با حضور امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه ۱۳ و جمعی از مدیران در دبستان فرهنگ دختران به صدا در آمد.

شهربانو امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با حضور در دبستان فرهنگ دختران، اول مهرماه را برای ملت ایران، روز مهروزی، آغاز زیستن دوباره ، آغاز آموزش و با هم زیستن عنوان کرد و افزود : هر ساله با آغاز سال تحصیلی در مهرماه، به رسم همیشه، زنگ آغاز مهر توسط مسئولان و مدیران شهری نواخته می شود. به همین منظور، امروز میهمان مدرسه شما شدیم تا زنگ آغاز سال تحصیلی را بنوازیم.

وی در بخشی دیگر از صحبت هایش از دانش آموزان خواست در قبال شهر، محل سکونت و مدرسه خود احساس مسئولیت کرده و به عنوان شهروند مسئول برای ایجاد محله ای زیبا و آباد در کنار مدیریت یکپارچه شهری مشارکت کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم سوالی را مطرح کرد و گفت : شما دانش آموزان برای مدیریت بهتر محل سکونت و مدرسه چه پیشنهاداتی دارید؟

همچنین مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه۱۳ در این مراسم آغاز بهار علم و بازگشایی مدارس و تقارن آن با ایام محرم و شور حسینی و همزمانی این دو مناسبت با هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و افزود: با شروع مهر ، کوچه ها و خیابان ها ، رنگ و بوی دیگری پیدا می­کنند و شور و شوق دانش آموزان جلوه زیبایی به شهر می دهد.

لزوم بهره گیری از پژوهش های دانش آموزی برای کمک به محیط زیست

آرش میلانی ، عضو شورای اسلامی شهر تهران با حضور در دبیرستان پسرانه علامه حلّی، ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید به دانش آموزان با بیان اینکه دبیرستان پسرانه علامه حلّی جزو مدارس تیزهوشان است گفت: پژوهش به عنوان یکی از محورهای اصلی مدارس تیزهوشان است و بسیاری از پژوهشگران ، از این گونه مدارس رشد پیدا کرده اند.

وی با طرح این سوال که پژوهش در سطح مدارس چه کمکی به محیط زیست شهر تهران می کند ادامه داد :در کشور های بزرگ و توسعه یافته از توان دانش آموزی به نحو دقیقی در پایش محیط زیست بهره گیری و ازداده های آن در مراکز درمانی ،علمی و کنترل کیفیت هوا استفاده می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت محیط زیستی شهر تهران تصریح کرد: با توجه به تدقیق منابع آلاینده در زمینه آلودگی هوا ،میزان دوده یا سوخت دیزل در سالیان اخیر باعث شده که آلودگی هوا در شهر تهران ،وضعیت مناسبی نداشته باشد و بیشتر دغدغه مدیریت شهری کاهش مواد آلاینده است.

میلانی در بخشی دیگر از صحبت هایش با اشاره به این نکته که در گذر زمان ، بسیاری از باغات تهران از بین رفته و متاسفانه بخشی از محیط زیست تهران تخریب شده است و باید بیش از پیش در حفظ محیط زیست پیرامون خود کوشا باشیم.

وی در ادامه از اولیا و مربیان خواست با تدارک اردوهای کوهنوردی و طبیعت گردی ، بستری فراهم کنند تا دانش آموزان با طبیعت ارتباط برقرار کنند ، چرا که برای تامین سلامت روحی و جسمی آنها مهم است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران به مبحث تفکیک از مبدا در منطقه به عنوان یکی از برنامه ها و اولویت های منطقه اشاره کرد و یاد آور شد: با حمایت های شهردار منطقه ۱۳ ، آموزش اصولی تفکیک پسماند از مبدا ارائه می شود.

وی در پایان با اشاره به معضل ریختن زباله در جوی ها با طرح سوالی از دانش آموزان خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای ایجاد مکانیزمی بازدارنده از قبیل جریمه با شورای شهر تهران در میان بگذارند.

نقش سازنده تعامل و مشارکت بین شهرداری و آموزش و پرورش

زنگ بازگشایی مدارس با حضور خلیل آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران در دبستان دخترانه شهید بهشتی منطقه۱۳ به صدا در آمد.

حسن خلیل آبادی در این مراسم در سخنانی، بازگشایی مدارس و تقارن آن با هفته دفاع مقدس و ایام محرم حسینی را آغازی ارزشمند و فرصتی مغتنم برشمرد و اظهار داشت: این ایام جلوه عشق و ایثار برای رسیدن به مقام قرب الهی و فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ عاشورایی است و برای تمامی جهادگران کسب علم و دانش و دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت سعادت و سربلندی آرزو دارم.

وی در عین حال تعامل و مشارکت فیمابین شهرداری منطقه ۱۳ و آموزش و پرورش منطقه را بسیار سازنده و خوب توصیف کرد و افزود: امیدواریم اثرات این هماهنگی و همگرایی به روان تر شدن فعالیت های طرفین بیانجامد و ثمرات آن در رشد، توسعه و پیشرفت منطقه ظهور و بروز یابد.

خلیل آبادی همچنین از زحمات رحمان زاده شهردار منطقه ۱۳، معاونین و کلیه دست اندرکاران اجرای این برنامه تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است در این آیین که با حضور رحمان زاده شهردار منطقه ۱۳، ابراهیمی سوته معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه، حسینی رئیس آموزش و پرورش منطقه، معاونین و مدیران شهری و آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان برگزار شد، زنگ آغاز سال تحصیلی تحت عنوان " مهرحسینی " توسط یکی از فرزند شهید مدرسه شهید بهشتی نواخته شد.

لزوم بهره مندی دانش آموزان از گنجینه های پربار ماه محرم و هفته دفاع مقدس

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ ضمن شرکت در مراسم نواختن زنگ مهر حسینی در مدارس ، تقارن این ایام با ماه محرم و آغاز هفته دفاع مقدس را فرصتی ارزشمند برای بهره مندی از گنجینه های پر بار این ایام عنوان کرد

وی افزود:در این ایام شایسته است،آینده سازان میهن اسلامی در فلسفه قیام عاشورا بیشتر تفکر کنند و حکایت افتخار آفرینی رزمندگان دفاع مقدس را به عنوان برترین دانش آموختگان بخوانند تا از آن درس رشادت و آزادگی فرا گیرند.

همچنین همزمان با اول مهر ماه و بازگشایی مدارس ، شهردارمنطقه ۱۳ به همراه رئیس اداره آموزش و پرورش و فرمانده پایگاه بسیج کمیل از مرکز آموزشی توحید بازدید کرد .

در این بازدید، مسئولان و مدیران ضمن حضور در مرکز آموزشی توحید و گفتگو با مسئول این مرکز ، ضمن بازدید از بخش های مختلف آن، از دست آفرین های دانش آموزان استثنائی دیدن کردند .

در این بازدید، شهردارمنطقه برای همکاری با مرکز آموزشی توحید برای استفاده از دست آفرین های دانش آموزی تاکید کرد.