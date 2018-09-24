تعطیلی مراکز درمانی متخلف در پایتخت/دریافت زیرمیزی

به گزارش خبرنگار مهر، طی بازدیدها و بررسی های انجام شده توسط کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، دستور پلمپ مرکز جراحی محدود گاندی تهران به دلیل دریافت هزینه های درمانی بیماران خارج از صندوق مرکز توسط پزشکان معالج در مطب شخصی (وجوه نامتعارف و زیرمیزی) و عدم صلاحیت حرفه ای برخی از کارشناسان و تکنسین ها و افراد شاغل در آن مرکز صادر شد.

همچنین درجه اعتباربخشی بیمارستان پیامبران، نجمیه و سورنا تهران به دلیل دریافت وجوه خارج از صندوق و ارجاع بیماران برای تهیه تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان و آمار بالای سزارین یک درجه کاهش یافت.