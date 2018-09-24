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۲ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۸

مهر خبر می دهد؛

تعطیلی مراکز درمانی متخلف در پایتخت/دریافت زیرمیزی

تعطیلی مراکز درمانی متخلف در پایتخت/دریافت زیرمیزی

طبق گزارشات واصله و موثق، تعدادی از مراکز درمانی در شهر تهران، به دلیل تخلفاتی که صورت داده اند، با محرومیت از ادامه فعالیت و کسر رتبه اعتبار بخشی مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی بازدیدها و بررسی های انجام شده توسط کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، دستور پلمپ مرکز جراحی محدود گاندی تهران به دلیل دریافت هزینه های درمانی بیماران خارج از صندوق مرکز توسط پزشکان معالج در مطب شخصی (وجوه نامتعارف و زیرمیزی) و عدم صلاحیت حرفه ای برخی از کارشناسان و تکنسین ها و افراد شاغل در آن مرکز صادر شد.

همچنین درجه اعتباربخشی بیمارستان پیامبران، نجمیه و سورنا تهران به دلیل دریافت وجوه خارج از صندوق و ارجاع بیماران برای تهیه تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان و آمار بالای سزارین یک درجه کاهش یافت.

کد مطلب 4411694
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • آرش IR ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
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      پاسخ
      درج مستندات قانونی در این باب امر ضروری و لازم است وگرنه این خبر ابهام کلی و جزیی دارد

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