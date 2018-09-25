فیلمبرداری مستند «موزه قاجار» در تبریز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مراحل پایانی فیلمبرداری مستند «موزه قاجار» به کارگردانی و تهیه کنندگی مینا آرین و محمدحسین حدادی در حال انجام است و تا به این لحظه ۷۰ درصد از فیلمبرداری این مستند انجام شده است.

مستند «موزه قاجار» با هدف معرفی جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی و شهر تبریز ساخته می شود. یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری تبریز «موزه قاجار» است که مستند به معرفی این موزه و آثاری که در آن به نمایش گذاشته شده است، می پردازد.

موزه قاجار بنایی به یادگار مانده از امیر نظام گروسی است و وی به عنوان بانی این بنا نیز شناخته می شود.

عوامل این مستند عبارتند از کارگردان و تهیه کننده: مینا آرین و محمد حسین حدادی، مدیر فیلمبرداری: محمد حسین حدادی، تدوین: مینا آرین، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علی پاکدل، مجری طرح، گوینده و نویسنده: علی دهبان، پژوهش: شکوه ابوالفتح، ضبط در استودیو صداخانه ۴۴.