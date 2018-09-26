ارسال۲۵۱۴ فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی زنجان

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی شش ماهه سال جاری دو هزار و ۵۱۴ فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان ارسال‌شده است.

وی اظهار کرد: از این تعداد پرونده دو هزار و ۶۱۹ فقره پرونده مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: عملکرد تعزیرات حکومتی استان زنجان در سه بخش کالا، خدمات، بهداشت و قاچاق ۱۰۴ درصد بوده است.

ممیزی میزان جرائم نقدی پرونده‌های تخلف را بیش از ۱۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: هزار و ۹۰۹ پرونده پس از صدور حکم به ۴۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی ابراز کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود را ازجمله وظایف این اداره اعلام کرد و گفت: اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد.

ممیزی گفت: اداره تعزیرات حکومتی استان زنجان با متخلفین به جد برخورد می‌کند.

وی بابیان اینکه کالاهای احتکار شده مکشوفه در شهرستان ابهر در حال توزیع است، افزود: طی چند ماه گذشته شهرستان ابهر بیشترین انبار احتکار را داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان ابراز کرد: بیش از ۲۳ تن برنج ایرانی و خارجی و ۴۰۰ کارتن مواد شوینده با نرخ دولتی در دو مرحله عرضه و مابقی مکشوفات هم پس از هماهنگی‌های لازم توزیع می‌شود.

ممیزی افزود: ۲ هزار و ۵۸ قوطی روغن‌موتور، ۲۷ تن برنج ایرانی و خارجی، ۷۵۷ دستگاه لوازم‌خانگی، ۲ تن مرغ تنظیم بازار و هزار و ۳۳۰ کارتن مواد شوینده ازجمله کالاهای احتکار شده مکشوفه در استان زنجان است و این متخلفان و محتکران تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه‌شده اند.