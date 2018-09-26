۸۰ درصد تجهیزات نیروی دریایی بومی شد/ درخشش ایران اسلامی در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار امیر رستگاری صبح چهارشنبه در مراسم نکوداشت امیر سیاری تاکید کرد: به مدد جانفشانی ها، ایران اسلامی در نهایت اقتدار در منطقه ای پرآشوب می درخشد.

وی ادامه داد: اینگونه مراسم در جهت شناساندن نخبگان جامعه به جوانان بسیار مطلوب است و امیر سیاری به معنای واقعی کلمه ولایت مدار است.

معاون وزیر دفاع تصریح کرد: دل کندن از خلیج فارس برای نیروی دریایی سخت بود اما ولایت مداری امیر سیاری باعث شد که نیروی دریایی به سمت آب های آزاد حرکت کند.

امیر رستگاری یادآور شد: نیروی دریایی را این فرمانده شجاع از نیروی دریایی ساحلی به نیروی دریایی اقیانوسی تبدیل کرد و توجه ویژه به کارخانجات نیروی دریایی داشت که اولویت اول حوزه تجهیزاتی است.

وی افزود: این نوع نگاه یک حرکت بلندی آغاز شد که قبل از آن سالانه یک دریایی ۴۰ تا ۴۵ روزه برای کارورزی داشتیم، نیروی دریایی با پدیده دزدان دریایی در فاصله ۲۵۰۰ کیلومتری مواجه شد و نیروی دریایی باید وارد عمل می شد در حالیکه چنین حرکتی تاکنون انجام نشده بود.

معاون وزیر دفاع تاکید کرد: اما تلاش ها و خواسته های امیر سیاری اجرایی شد و ناوگان های نیروی دریایی نه تنها امنیت کشتی های ایرانی بلکه گروگان های چینی دزدان دریایی را نیز رهایی بخشیدند.

امیر رستگاری ادامه داد: این حرکت یک بعد دیپلماسی جهانی داشت که توان دریایی جمهوری اسلامی در اقیانوس اطلس چقدر است.

وی افزود: اولین ناوشکن جمهوری اسلامی طی همان زمان فرماندهی امیر سیاری ساخته شد، زیردریایی، تعمیرات بزرگ و... به سرعت انجام و امروز بیش از ۸۰ درصد تجهیزات نیروی دریایی بومی شده است.

معاون وزیر دفاع تاکید کرد: امروز تجهیزات نیروی دریایی بسیار پیشرفته و به روز است.