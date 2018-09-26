به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با تاکید بر اینکه نمیتوان با مسائل حوزه بانوان شعاری و تبلیغاتی برخورد کرد، افزود: جلسات استانداری باید منتج به اجرای مصوبات باشد زیرا هدف از تشکیل چنین نشستهایی اقدام و عمل در راستای بهبود شرایط است.
وی ادامه داد: اشتغال جوانان و اتخاذ تدابیری برای تسریع در تسهیل روند تولید و رونق اقتصاد استان از اهم اموری است که برای تحقق آنها طی هفته چندین جلسه برگزار میشود.
استاندار البرز اضافه کرد: در شرایط کنونی، کشور با مشکلات فراوانی مواجه است و در میدان جنگ اقتصادی و تبلیغاتی باید باقدرت حاضر شویم ازاینرو مجموعه البرز با انسجام و وحدت درصدد حل موانع استانی هستند ولی برخی امور نیز خارج از اراده استان است.
نجفی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت استارت آپ ها در راستای ایجاد اشتغال پایدار، افزود: البرز در این حوزه جایگاه بسیار خوبی دارد چراکه این استان رتبههای دوم و سوم کشوری را در بخش «آی. سی. تی» و شرکتهای دانشبنیان دارد.
وی اضافه کرد: البرز در حوزه استارت آپ ها عملکرد بسیار خوبی داشته که این امر منجر به هفت سفر معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ظرف کمتر از هشت ماه شده است.
استاندار البرز در ادامه به نرخ بالای مهاجرت در استان نیز اشاره کرد و گفت: بر این اساس اشتغالزایی در استان با جدیت ویژهای دنبال میشود و تاکنون توفیقات ارزشمندی نیز بهدستآمده و آمارهای ارائهشده نسبت به مدت مشابه سال قبل گواه این مدعاست ولی تلاشها همچنان تا کسب رضایت مردم ادامه دارد.
نجفی افزود: باید دانشگاهها روابط گستردهتری با استارت آپ ها برقرار کنند زیرا ظرفیت بزرگی دارند که میتوان در حوزه اشتغالزایی بهره برد.
وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه شرایط صادرات در استان مهیا است، گفت: با توجه به این امر پایانه صادرات استان ثبتشده و بهزودی راهاندازی میشود همچنین فرودگاه پیام نیز با پیشرفت رو افزون در این رابطه تأثیر بسزایی دارد.
استاندار البرز گفت: اکنونکه واردات پوشاک و بسیاری از اقلام بهصرفه نیست، تولیدکنندگان داخلی میتوانند باقدرت بیشتری وارد میدان شده و با محصولات باکیفیت و قابلرقابت، بازارهای داخلی را از آن خود کنند.
