به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاوشی ظهر چهارشنبه در نشست شورای عشایری استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری با حضور کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایری کشور بابیان اینکه سالانه ۴۰۰ هزار تن شیر و گوشت از سوی عشایر استان تولید می‌شود، ابراز داشت: با توجه به اینکه در حوزه تولید گوشت از ظرفیت‌های مطلوبی برخوردار هستیم اما به نظر می‌رسد که نتواستیم در این زمینه عملکرد مطلوبی را ارائه کنیم و این مهم می‌طلبد تا با بهره‌گیری از پژوهشگاه رویان این تولیدات را افزایش دهیم.

وی بابیان اینکه عشایر برای اجرای امور اداری خود راه‌های طولانی را طی می‌کنند، ابراز داشت: از مدیران دستگاه‌های اجرایی تقاضا داریم که در تسهیل روند اداری این افراد کوشا باشند و خواسته‌های آن‌ها را در اسرع وقت عملیاتی کنند.

تولید ۳۵ درصد صنایع‌دستی کشور توسط بخش عشایر

استاندار سمنان بابیان اینکه ۳۵ درصد صنایع‌دستی توسط بخش عشایر تولید می‌شود، ابراز داشت: با توجه به اینکه یکی از راه‌های امرارمعاش عشایر تولید صنایع‌دستی است لذا باید برای آن‌ها بازارچه‌های موقت و دائمی در استان تشکیل شود و مسئولان زمینه ایجاد این فروشگاه‌ها را به نحو مطلوب فراهم کنند.

چاوشی بابیان اینکه در شرایط تحریم تنها قشری از جامعه که می‌تواند ما را از بن‌بست‌های اقتصادی نجات دهند عشایر هستند، تصریح کرد: عشایر نقش مهمی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارند و اگر بنا به هر دلیلی دچار بحران شویم عشایر پاسخگوی نیاز کشور خواهند بود.

وی بابیان اینکه تقویت جامعه عشایر به‌منظور افزایش توفیقات بیشتر در جامعه ضروری است، افزود: یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد عشایر استفاده از ظرفیت گردشگری است لذا توسعه جذب توریسم باید در برنامه‌های اول استان سمنان تعریف شود تا بتوان با گردش درآوردن صنعت سبز به منطقه رونق تازه بخشید.