فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی از ویژگی های برجسته اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر امروز در مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی شهر اهواز که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان کردستان در مسجد جامع سنندج برگزار شد، اظهارداشت: اگر فرهنگ شهادت طلبی و ایثارگری نبود، نه انقلاب به پیروزی می رسید و نه نظام اسلامی دوام می یافت، همانگونه که در صدر اسلام نیز اگر این ویژگی نبود نه اسلام شکل گرفته بود و نه دوام می یافت.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت تاسی گرفته از مکتب حسینی است، افزود: نهصت حسینی به ما این درس را آموخت که تا آخرین لحظه از حق خدا، رسول آن، ولایت فقیه، اسلام و نظام دفاع کنیم و حق خود را نسبت به آن ادا کنیم و روز به روز محکمتر در برابر دشمنان نظام اسلامی بایستیم.

امام جمعه موقت سنندج ادامه داد: کسانی که در اهواز به شهادت رسیدند با شهادت خود همه ایران را در مصیبت قرار دادند و دل ایرانیان بخاطر این فاجعه انسانی جریحه دار شده است.

ماموستا حسینی با تاکید بر هوشیاری نیروهای امنیتی در برخورد با عاملان حملات تروریستی در ایران اسلامی، یادآور شد: انتظار می رود نیروهای مسلح و مسئولان نظام، عاملان این جنایت را دستگیر و به سزای اعمالشان برسانند.

گفتنی است این مراسم همزمان با پنجمین روز شهادت شهدای حمله تروریستی به مراسم رژه در شهر اهواز با حضور اقشار مختلف مردم، ائمه جمعه و جماعات، طلاب علوم دینی، ماموستایان و روحانیون و مسئولان لشگری و کشوری استان کردستان برگزار شد.

در این مراسم شخصیت های سیاسی و مذهبی از جمله حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان، حسین خوش اقبال معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی، حسین فیروزی معاون هماهنگی و امور اقتصادی، امیر قادری معاون عمرانی استاندار کردستان، سردار حمزه فلاح جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، سردار مسعود خرم نیام فرمانده انتظامی استان، امیر ابوالفضل برزگر فرمانده لشگر پیاده ۲۸ کردستان و جمعی دیگر از مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم، اصناف و بازاریان، طلاب علوم دینی و قرآنی و خانواده های شهدا و ایثارگران حضور داشتند.

لازم به ذکر است در بخشی از این مراسم بیانیه های مختلف گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و انجمن های مردم نهاد در محکومیت این حمله تروریستی قرائت شد و در پایان تعدادی از اقشار مختلف از جمله بسیجیان، خانواده شهدا، مسئولان، دانشجویان، روحانیان و بانوان به نمایندگی مردم کردستان به اهواز عزیمت کردند تا به صورت حضوری با خانواده شهدای این حمله تروریستی ابراز همدردی کنند.