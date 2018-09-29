به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشنهایی که عروسکهای شخصیت کارتونی را برای پسران به بازار عرضه کردند، کم نبودند. عروسکهایی همچون «سوپرمن»، «بتمن»، « هریپاتر»، «بنتن» و «اسپایدرمن» که تمام زندگی کودکان پسر شده است. از مهمترین ویژگی این شخصیتها ابرقهرمان بودن، منجی جهان و قدرتهای فوقبشری است که تخیلات کودکان را نشانه میگیرند. برخی از کارشناسان و روانشناسان معتقدند که این نوع شخصیت کارتونی و عروسکی به کودکان خشونت، ترس و وحشت را القا میکند و آنان با مواجه شدن دنیای غیرواقعی، جنگ و مبارزه برای دستیابی به قدرت را یاد میگیرند. عروسکهای بنتن، سوپرمن و بتمن در مقابل عروسکهای معروف و مشهور باربی، تینکربل و برتز که برای دختران طراحی شده است برای پسران و کودکان از محبوبیت بالایی برخوردار است. این گزارش به معرفی مشهورترین شخصیتهای کارتونی و عروسکی برای پسران پرداخته است.
«سوپرمن»
عروسکهای سوپرمن، طراح آن «جو شاستر» در شرکت دیسیکمیکس تولید شده است که عروسک برگرفته از انیمیشن سوپرمن است. محل زندگی او سیاره کریپتون آمریکا، شهر خیالی متروپلیس قرار دارد. فضایی بودن و داشتن قدرتهای فضایی از نکات بارز این شخصیت انیمیشنی و عروسکی است. سوپرمن زمینی نیست، پدر سوپرمن جوراِل که یک دانشمند است متوجه میشود سیارهای که در آنجا زندگی میکنند در حال نابود شدن است به همین خاطر سفینهای درست میکند و با آن پسرش را به زمین میفرستد. سفینه با زمین کشاورزی که زوج تنهایی در آن حضور دارند برخورد میکند و آنها او را به فرزندخواندگی قبول میکنند و نامش را کلارک کنت میگذارند. از مهمترین ویژگی این شخصیت ابرقهرمان و منجی که انجام عمل اعمال فوقبشری را دارد. از ویژگیهای ظاهری سوپرمن، بدنی عضلانی، بزرگ و با هیبت است، قدرت شناور ماندن در آسمان و پرواز، پریدن داخل فضا تا شعاع چندکیلومتر و رفت و آمد بین سیارات، سفر در زمان، جابهجایی اشیا بزرگ و سنگین مانند بلندکردن اتوبوس، حمل هواپیمای مسافربری، کندن کوه، خرد کردن الماس با انگشتان و شکافتن هر فلزی با دست، آتش زدن اشیاء و ذوب کردن فلزات، منجمد کردن و راهانداختن طوفان، داشتن اشعه ایکس، دید تلسکوپی، داشتن بدنی که با انرژی خورشید شارژ میشود، از خصوصیات این شخصیت مافوق بشری است. از محصولات جانبی شخصیت سوپرمن در کنار عروسکهای او جوراب، کیف، دوچرخه و لباسهای سوپرمنی است.
«بتمن»
طراح شخصیت «بتمن» باب کین و شرکت تولیدکننده آن دیسیکمیکس است. قدرت «بتمن» داشتن ثروت و تکنولوژی است. اسم اصلی او «بروس وین» است او در خانوادهای ثروتمند و بسیار مرفه زندگی میکند. در هشت سالگی در اثر یک اتفاق به چاهی میافتد که پر از خفاش است. زمانی که با پدر و مادرش به سینما میرود با دیدن صحنههای پرواز دستههای خفاشها در فیلم، از پدر و مادرش میخواهد که سینما را ترک کنند، آنها نیز این کار را انجام میدهند اما در راه بازگشت به خانه به منظور دزدی، پدر و مادرش را در مقابل چشمانش میکُشد این مسئله موجب میشود خودش را شبیه خفاش کند که همیشه در حال انتقام گرفتن از جنایتکاران است. ویژگی ظاهری او بدنی عضلانی و قد بلند است و نوع لباسش شبیه به خفاش، دارای نقاب، علامت خفاش روی سینه و شنل و دستکش دارد. از ویژگیهای شخصیتی او نیرومند و قدرمتند بودن، نجاتدهنده و قانونشکن است.
سایت comicvine.com در نظرسنجی خود اقدام به سنجش میزان محبوبیت دو ابرقهرمان سوپرمن و بتمن کرده است، تقریبا همه کاربران این سایت اذعان داشتند که علیرغم شهرت بیشتر سوپرمن امروزه بتمن طرفداران بیشتری دارد.
«اسپایدرمن؛ مرد عنکبوتی»
پیتر پارکر یک دانشآموز دبیرستانی درسخوان، خجالتی و گوشهگیر است که در یک مرکز تحقیقاتی که از طرف مدرسه به عنوان اردوی علمی به آنجا رفتهاند، به وسیله یک عنکبوت آغشته به رادیواکتیو گزیده و شبیه آن میشود. پدیدآورنده این شخصیت اتن لی و طراح آن استیو دیتکو و شرکت تولید کننده این انیمیشن مارول کمیکس است.
اسپایدرمن ویژگیهای ابرقهرمان و منجی بودن را دارد، از ویژگیهای ظاهری او بدنی لاغر، قد بلند و با انعطاف است و ماسک صورت را برای مخفی کردن چهرهاش میزند. از قدرتهای او، میتواند از دیوار بالا برود، فاصله چندمتری را میپرد، از دستاناش تارهای بسیار محکمی خارج میشود، به دور اجسام میچسبد، او میتواند همانند برخی حشرات و حیوانات خطرات قریبالوقوع را حس کند. از لوازم جانبی این شخصیت، ساعت مچی، ماسک چهره، کیف و کفش است. در سال ۲۰۰۱ مرد عنکبوتی از طریق نظرسنجی از مردم به عنوان محبوبترین قهرمان دنیای کمیک در کل تاریخ شناخته شد. همچنین مرد عنکبوتی ۱ سومین فیلم پُرفروش در سال ۲۰۰۲ شد. حتی در سال ۲۰۱۳ به نقل از نشریه هالیوود ریپورتر در زمینه محصولات جانبی در سرتاسر دنیا بیش از ۱/۳ میلیارد دلار درآمد داشته است.
«هریپاتر»
پدر و مادر هریپاتر هر دو جادوگر بودند که توسط جادوگر بزرگ «ولدمورت؛ ارباب تاریکی» کشته شدند از همین رو هری در خانه خالهاش زندگی میکند اما وقتی به سن ۱۱ سالگی میرسد نماینده مدرسه او را به مدرسه جادوگری میبرد در داستانها و افسانهها آمده که هریپاتر جادوگر برگزیدهای است که ولدمورت را از بین خواهد برد.
طراح این شخصیت انیمیشنی جوآن رولینگ و شرکت سازندهاش برادران وارنر است، ویژگی ظاهری هریپاتر چشمان آبی، پوستی روشن همراه با شنل سیاه جادوگری، دارای چوبدستی جادوگری و عینک پنسی گرد روی صورت است. از قدرتهایی هریپاتر که او را جذاب کرده، او با چوبدستی و دیگر ابزار جادویی امکان انجام کارنهای خارقالعاده مختلفی را دارد، هری با داشتن شنلی نامرئیساز قدر است که در هر مکان و فضایی که میخواهد نامرئی شود و قدرتهای جادویی او بیشتر از جادوگران است. جلد چهارم هریپاتر فروشی بیسابقه داشت. جلد پنجم کتاب رکورد فروش قبلی را کشیت و در چاپ اول خود حدود ۷ میلیون جلد را روانه بازار کرد. جلد هفتم عنوان پُرسرعتترین کتاب را درح وزه فروش به خود اختصاص داد به گفته برخی فروشندگان کتاب، این میزان فروش در تاریخ صنعت کتاب بینظیر است. نویسنده کتاب هریپاتر در مدت کوتاهی موفق به دریافت بیش از ۴۰ جایزه مختلف شد.
بزرگترین کتابفروشیهای زنجیرهای آمریکا، صدها کامیون حامل کتابهای هریپاتر را پذیرا شدند. همه به کتابفروشیها هجوم آوردند و حتی نیمههای شب هم درب کتابفروشیها باز بود تا هر چه سریعتر این کتاب را به دست مخاطبان گرسنه هریپاتر برسانند. در اولین روزهای فروش مجموعه کتابهای هریپاتر مخاطبان این کتاب در ایران نیز در ساعت ۲:۳۰ نیمهشب در صفهای طولانی منتظر دریافت اولین نسخههای این کتاب بودهاند.
«بنتن»
شرکت کارتون نتورک آمریکایی شخصیت «بنتن» را به طراحی منآفاکشن تولید کرد. بنجامین تنیسون یا همان بنتن قرار است برای تعطیلات ۱۰ سالگی خود به همراه پدربزرگش با ماشین ویژه مسافرتی پدربزرگ به جاهای مختلف سفر کنند. در روز اول تعطیلات وقتی سوار ماشین میشود با دختر عمویش گوئن مواجه میشود که اصلا برایش خوشایند نیست در اولبین جایی که توقف میکنند جروبحث بین بن و گوئن بالا میگیرد و بن به جنگل میرود که ناگهان چیزی مثل شهابسنگ به زمین برخورد میکند. بن وقتی که به گوی نزدیک میشود گوی باز شده . بن درون آن ساعتی را به نام آمنیتریکس پیدا میکند که به دستش میچسبد و این ساعت او را به قدزتمندترین انسان روی زمین تبدیل میکند زیرا با استفاده از آن میتواند به موجودات فضایی عجیب و غریب با تواناییها و قدرتهای بسیار بالا تبدیل شود. مهمترین ویژگی این شخصیت ابرقهرمان و منجی روی زمین است. ویژگی ظاهری بنتن پوستی روشن و سفید، چشمان سبز، موهای قهوهای و ساعت مچی مخصوص فضاییها دارد.
عروسکهای بنتن در سطح جهانی، خصوصا در آمریکا و آسیا به دلیل تقاضای فراوان دارای رکوردترین فروش هستند. بیش از ۴/۵ میلیارد دلار محصولات مربوط به کاراکترهای این انیمیشن تا سال ۲۰۱۲ به فروش رفته است.
سایت selfgrowth.com با انتشار مقالهای از Aliya seen دلیل این محبوبیت را در طراحی خوب و شیک بودن عروسکها میداند و مینویسد: «این عروسکها یکی از خوشساختترین عروسکها هستند و پس از مدتها شاهد محبوبیت عروسکهای کاراکترهای کارتونی هستیم. مهمترین دلیل محبوبیت عروسکهای بنتن، موفقیت انیمیشنها او معرفی شده است.
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