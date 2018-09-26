وحدت ملی کلید واژه اصلی برای رفع مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسنزاده عصر چهارشنبه در یادواره شهدای کارمند گرمسار بابیان اینکه فشارهای اقتصادی دشمن در جنگ نابرابر اقتصادی بسیار ظالمانه است، ابراز داشت: با توجه به تمام مشکلات موجود، مردم همچنان پایبند عقاید و آرمانهای والای انقلابی و اسلامی خود هستند و هرگز به تبلیغات سو دشمن در شبکههای مجازی و بیگانه پاسخ مثبت نمیدهند.
وی ضمن بیان اینکه دشمنان همواره درصدد خدشه واردکردن به این انقلاب هستند، افزود: سه مؤلفه مهم برای عبور از گذرگاههای انقلاب اسلامی ایران وجود دارد که از آن میتوان به نقش مقام معظم رهبری، نقش مردم و نقش مسئولان نظام و دولت اشاره کرد.
برجام هویت آمریکا را آشکار کرد
فرمانده سپاه استان سمنان بابیان اینکه دشمن با طرح دوگانگی جنگ و مذاکره، افکار عمومی را دچار انحراف میکند، ابراز داشت: بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری «نه جنگ خواهد شد و نه مذاکره خواهیم کرد» و جمهوری اسلامی ایران هرگز به دشمن اعتماد نمیکند.
حسنزاده بابیان اینکه همدلی و وفاق در بین مسئولان این نظام کلید اصلی برای رفع مشکلات است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت عاشورایی است و این امر مانع از تحقق اهداف و توطئههای دشمنان میشود.
وی افزود: آمریکا در برجام چهره واقعی خود را آشکار و به دنیا ثابت کرد که جهان استکبار قابلاعتماد نیست و این مسئله از مهمترین برکات برجام برای ایران اسلامی محسوب میشود.
خنثی شدن توطئههای استکبار
فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با اشاره به وقایع فتنه ۸۸ در ایران، ابراز داشت: برنامهریزی دشمن برای این توطئه بزرگ در راستای کمرنگ کردن عقاید و آرمانهای اسلامی مردم در بستر جریانهای سیاسی بود که خوشبختانه با هوشیاری مردم این توطئه خنثی شد.
حسنزاده تصریح کرد: مردم با توجه به مشکلاتی که در طی توطئه فتنه ۸۸ ایجادشده بود همواره پایبند اعتقادات خود به واقعه عاشورا باقی ماندند و دشمن در این عرصه نیز با مشاهده پشتیبانی مردم از ولایتفقیه شکست سنگینی را متحمل شد.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس ریشه در نهضت عاشورا دارند که این امر همواره منجر به شکستهای پیدرپی دشمنان و برانگیخته شدن خشم جهان استکبار علیه ایران اسلامی میشود.
ایران قویترین قدرت منطقه
فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با اشاره به ویژگیهای مشترک دفاع مقدس و نهضت عاشورا امام حسین(ع) بیان کرد: فرهنگ اعتقادی و معنوی در دفاع مقدس، ایثار و شهادت جویی، رهبر الهی، اعتقاد به خداوند تعالی و نگاه آرمانی از مهمترین این ویژگیها است.
حسنزاده اضافه کرد: در طول ۴۰ سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی ایران، آمریکا در ضعیفترین نقطه و ایران در قویترین نقطه خود قرارگرفته است.
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