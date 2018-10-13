اعتراض دوباره مالک لوکیشن شهرزاد به ثبت ملی این اثر

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از لوکیشن های سریال شهرزاد خانه تاریخی دولو بود خانه ای که لوکیشن خیلی از فیلم ها و سریال های مشهور دیگر نیز بوده است مانند کیف انگلیسی و ... . این خانه تاریخی متعلق به اواخر دوره پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم است و در یکی از محورهای مهم شهر تهران در زمان خود قرار داشت. همچنین این بنا در محدوده چند بنای ارزشمند و ثبتی نیز قرار گرفته است.

داشتن ویژگی هایی مانند آیینه کاری، تزئینات وابسته، معماری با شکوه و منطبق با سیستم سازه ای ، دیوارهای ساخته شده با آجر و سقف های چوبی و به کار گرفتن از مصالح سنتی و وجود آب انبار قدیمی که یکی از مهمترین عناصر اصلی خانه ها در شهر تهران بوده است باعث شده تا این بنای تاریخی به نام مالکش یعنی آقای دولو در فهرست میراث ملی ایران در سال ۸۲ با شماره ۱۰۸۶۶به ثبت برسد.

این خانه که جزو خانه های تاریخی خیابان مجاهدین اسلام در تهران است اکنون مالک خصوصی دارد و در زمان ثبت نیز به همین مالک که از ورثه آقای دولو مالک اصلی هستند، ثبت این اثر ابلاغ شد تا اگر مالک اعتراضی درباره آن دارد، به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران مراجعه کند، اما آن زمان کسی اعتراضی نداشت بنابراین ثبت اثر با موفقیت انجام و به مالک نیز ابلاغ شد. تا اینکه مالک اوایل امسال نسبت به این ثبت اعتراض کرد و دادگاه بدوی نیز رای را اردیبهشت ماه 97 به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران داد. حکم تثبیت ثبت ملی خانه دولو از سوی دیوان عدالت اداری نیز صادر شد.

اما به تازگی مالک روی رای دادگاه بدوی نیز دوباره اعتراض وارد کرده است. به همین دلیل اداره کل میراث فرهنگی استان تهران بازهم دفاعیه خود را برای اثبات ملی بودن و ابلاغ ثبت اثر به دادگاه ارائه کرد. بنابراین این پرونده هنوز باز است و هنوز مالک در نظر دارد تا این اثر تاریخی را از ثبت ملی خارج کند. اکنون باید منتظر ماند و دید دادگاه تجدید نظر چه رای می دهد.