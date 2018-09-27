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۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۱

در نیویورک؛

ظریف با همتایان خود در ۴ کشور دیدار و گفتگو کرد

ظریف با همتایان خود در ۴ کشور دیدار و گفتگو کرد

وزیر خارجه کشورمان با همتایان خود در ۴ کشور نروژ، رومانی، اسلوونی و پاراگوئه در نیویورک دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با همتای رومانیایی خود در نیویورک دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار راههای گسترش روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

ظریف همچنین با وزیر خارجه پاراگوئه نیز دیدار و گفتگو کرد.

طرفین ضمن تاکید بر اراده سیاسی طرفین بر گسترش روابط دوجانبه راههای توسعه و تعمیق روابط دو کشور را بررسی کردند.

در ادامه همچنین وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه اسلوونی دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار بر توسعه روابط دوجانبه بویژه در حوزه اقتصادی تاکید کردند.

پس از این دیدار وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه نروژ دیدار و درباره مسایل دو جانبه و منطقه ای و همچنین برجام گفتگو و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4414464
محمد مهدی ملکی

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