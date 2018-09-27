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۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۴

ستار همدانی:

سطح دربی بسیار پایین بود/ مهاجمان استقلال خوب نبودند

سطح دربی بسیار پایین بود/ مهاجمان استقلال خوب نبودند

پیشکسوت استقلال گفت: سطح بازی دو تیم پرطرفدار کشور پایین بود و بازی زیبایی از دو تیم ندیدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار همدانی پس از تساوی بدون گل سرخابی ها برابر یکدیگر در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی شاهد نبودیم، انتظار از دو تیم بالا بود اما متاسفانه هر دو تیم شرایط خوبی نداشتند، پرسپولیس در فکر بازی های آسیایی بود و استقلال هم با توجه به تغییراتی که داشت نتوانست بازی خوبی از خود ارائه کند.

وی تاکید کرد: هیچ تفاوتی بین دو نیمه از دو تیم ندیدیم. هر دو محتاط بازی کردند و تماشاگران شاهد یک بازی خوب نبودند.

همدانی در خصوص تعویض های شفر هم گفت: خط حمله استقلال ضعیف است و هر سه تعویض در خط حمله بود اما باز هماستقلال نتوانست گلزنی کند. به نظرم آبی پوشان به زمان نیاز دارند تا بتوانند در دیدارهای آتی بازی های خوبی از خود ارائه کنند.

کد مطلب 4414497

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