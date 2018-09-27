تاثیر مصرف ماهی در بارداری بر تقویت بینایی و عملکرد مغز کودک

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق محققان دانشگاه تورکو فنلاند نشان می دهد کودکانی که مادرشان در طول سه ماهه آخر بارداری هفته ای سه بار یا بیشتر ماهی مصرف کرده باشد دارای قوه بینایی و سلامت مغز بهتری هستند.

مطالعه اخیر نشان می دهد زنان باردار می توانند با خوردن منظم ماهی های چرب در دوره بارداری، روند رشد قوه بینایی و عملکرد مغزی کودک را بهبود بخشند.

«کیرسی لیتینن»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج این مطالعه بیانگر این مطلب است که مصرف منظم ماهی در دوره بارداری برای رشد کودک متولدنشده مفید است.»

وی در ادامه می افزاید: «فایده ماهی در این زمینه ناشی از اسیدهای چرب پلی اشباع نشده موجود در ماهی و همچنین سایر مواد مغذی نظیر ویتامین D و E است که برای رشد مهم هستند.»

تیم تحقیق در این مطالعه گزارش میزان منابع اسید چرب پلی اشباع نشده را در رژیم غذایی مادران و سرم خون شان و همچنین میزان آن را در خون کودکان تا یک ماهگی بررسی کرد.

سپس کودکان در سن ۲ سالگی تحت آزمایش تشخیص تغییرات عملکردی و رشدی بینایی در سیستم بینایی شان قرار گرفتند.

محققان تاکید دارند این مطالعه نشان می دهد که چقدر تغییرات ساده در رژیم غذایی زنان باردار می تواند به تنظیم رشد اعصاب نوزاد کمک کند.