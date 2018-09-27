به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران و «هایکو ماس» همتای آلمانی وی در حاشیه مجمع عمومی سامان ملل در نیویورک دیدار کردند.

وزیران خارجه ایران و آلمان در این دیدار در مورد مناسبات دوجانبه، توافق هسته ای ایران و آخرین تحولات منطقه به گفتگو پرداختند.

روز گذشته وزیر خارجه آلمان از اظهارنظر ترامپ درخصوص تعاملات برلین-مسکو در حوزه انرژی انتقاد کرد و یک‎جانبه‎گرایی وی در اولویت قائل شدن برای آمریکا را به باد انتقاد گرفت.

در حساب کاربری توییتر خود نوشت: استدلال‌های وی مبتنی بر واقعیت نیست. صحبت از وابستگی آلمان به روسیه در میان نیست بلکه این یکی از عوامل دخیل در حوزه انرژی است.