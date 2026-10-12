پلیس در تراز انقلاب قانونمند و پایبند به حقوق شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان سیمرغ با اشاره به جایگاه خانواده در آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: خانواده تنها یک نهاد خصوصی نیست، بلکه نخستین محیط برای تربیت انسان، انتقال ارزش‌های اخلاقی و شکل‌گیری روحیه مسئولیت‌پذیری در جامعه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مودت و رحمت از نشانه‌های الهی در زندگی مشترک است، افزود: احترام متقابل، اخلاق‌مداری، تربیت دینی و توجه به حقوق دیگران، از خانه آغاز می‌شود و آثار آن در رفتار اجتماعی و محیط کار نیز نمایان خواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به شرایط خاص شغلی کارکنان انتظامی تصریح کرد: مأموریت‌های پلیسی، به دلیل ساعات کاری نامنظم، حضور در موقعیت‌های دشوار و ضرورت آمادگی مستمر، نیازمند پشتوانه خانوادگی سالم و حمایتگر است؛ موضوعی که می‌تواند در حفظ آرامش روانی و تمرکز کارکنان نقش مؤثری داشته باشد.

اقتدار پلیس در گرو قانون‌مداری و صیانت از حقوق مردم

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پلیس تراز انقلاب اسلامی را مجموعه‌ای برخوردار از توان عملیاتی، انضباط سازمانی، سلامت اخلاقی و پایبندی به حقوق شهروندان توصیف کرد و گفت: تأمین نظم عمومی، مقابله قانونی با عوامل مخل امنیت، پیشگیری از جرائم و حفاظت از آرامش جامعه از مأموریت‌های اساسی پلیس است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی افزود: اقتدار انتظامی زمانی برای مردم ملموس می‌شود که آثار آن را در امنیت محله‌ها، آرامش خانواده‌ها، رعایت حقوق شهروندان و برخورد منصفانه و قانونی با متخلفان مشاهده کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم‌داری و قاطعیت در اجرای قانون در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه تحقق امنیت پایدار مستلزم جمع میان این دو رویکرد است.

ترویج فرهنگ قرآنی در خانواده‌های کارکنان انتظامی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی در خانواده‌ها بیان کرد: خانواده قرآنی را نمی‌توان تنها در ظواهر یا برگزاری برنامه‌های مناسبتی خلاصه کرد، بلکه انس با قرآن، پایبندی به اخلاق، تربیت فرزندان مسئولیت‌پذیر، تقویت گفت‌وگو و پرهیز از خشونت در روابط خانوادگی، از مهم‌ترین جلوه‌های عملی این فرهنگ است.

وی ادامه داد: توجه به نیازهای فرهنگی، تربیتی و رفاهی خانواده‌های کارکنان انتظامی باید متناسب با شرایط واقعی زندگی آنان باشد و در قالب برنامه‌های مستمر و اثربخش دنبال شود تا زمینه تعادل بیشتر میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی فراهم آید.

امنیت داخلی و توان دفاعی؛ مکمل‌های اقتدار ملی

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه با اشاره به نقش نیروهای مسلح در صیانت از کشور گفت: دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدهای خارجی در کنار مأموریت پلیس برای تأمین نظم عمومی و مقابله با جرائم، دو بخش مکمل در حفظ امنیت ملی به شمار می‌روند.

وی توسعه فناوری‌های بومی، ارتقای آمادگی عملیاتی و آموزش مستمر را از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی دفاعی دانست و با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد این توانمندی‌ها موجب زمین‌گیر شدن بزرگ‌ترین ارتش دنیا، یعنی آمریکا، شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در بخش پایانی سخنان خود به جایگاه ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: ولایت فقیه در قانون اساسی جایگاه مشخصی دارد و در منظومه فکری انقلاب اسلامی، رهبری محور هدایت کلان نظام محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت بصیرت در مواجهه با فتنه‌ها افزود: تبعیت از رهبری باید در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی امامین انقلاب اسلامی و با شناخت صحیح از شرایط و مسائل جامعه مورد توجه قرار گیرد.