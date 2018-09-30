عباس زراعت در گفتگو با مهر گفت: از مهرماه امسال با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان دوره های کارآفرینی با هدف توسعه اشتغال فارغ التحصیلان در دانشگاه کاشان برگزار می شود.

وی افزود: دانشجویان شرکت کننده در این دوره ها مدارکی از سوی سازمان فنی و حرفه ای دریافت می کنند.

رئیس دانشگاه کاشان تاکید کرد: آموزش های این دوره ها به صورت تئوری و عملی ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این دوره ها مراکز پرورش زالو، عقرب و آموزش قالی بافی در دانشگاه راه اندازی شده که این مراکز به دانشجویان علاقه مند آموزش ارائه می کند.