۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

آغاز رای گیری ویژه نظامیان انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق

منابع عراقی از آغاز رای گیری ویژه نظامیان انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روداو، منابع عراقی از شروع رای گیری ویژه نظامیان انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق که شامل نیروهای پیشمرگه، نظامی و امنیتی اقلیم کردستان می شود، خبر دادند.

رای گیری ویژه نظامیان اقلیم از صبح امروز شروع شده است و نظامیان به پای صندوقهای رای گیری رفته اند.

در رأی گیری ویژه نظامیان، نیروهای پیشمرگ، نظامی و امنیتی اقلیم کردستان، در انتخابات شرکت کرده و رای می دهند.

در این انتخابات ۱۷۰ هزار و ۴۶۹ نیروی  پیشمرگه و نظامی و امنیتی واجد شرایط رأی دادن هستند.

موعد برگزاری انتخابات عمومی پارلمان اقلیم کردستان عراق، روز ۳۰ سپتامبر است.

