آغاز رای گیری ویژه نظامیان انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روداو، منابع عراقی از شروع رای گیری ویژه نظامیان انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق که شامل نیروهای پیشمرگه، نظامی و امنیتی اقلیم کردستان می شود، خبر دادند.

رای گیری ویژه نظامیان اقلیم از صبح امروز شروع شده است و نظامیان به پای صندوقهای رای گیری رفته اند.

در این انتخابات ۱۷۰ هزار و ۴۶۹ نیروی پیشمرگه و نظامی و امنیتی واجد شرایط رأی دادن هستند.

موعد برگزاری انتخابات عمومی پارلمان اقلیم کردستان عراق، روز ۳۰ سپتامبر است.