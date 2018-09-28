به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی خطیب جمعه این هفته تهران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: این هفته در تاریخ ایران می درخشد و عزت های انقلاب را روشن می کند. ذلت های دشمنان انقلاب در این هفته شفاف می شود. عنصری مغرور مانند صدام جنایتکار طمع کرد که در واقع استکبار او را وارد این طمع کرد.

وی افزود: در شهریور ۵۹ این خبیث به تحریک آمریکا و ایادی اش به ایران حمله کرد. همزمان با حمله زمینی هواپیماهای دشمن بسیاری از مراکز نظامی و فرودگاه های ایران را بمباران کردند و در این مورد کمک های آمریکا و ایادی اش نقش موثری داشت. اهداف صدام از این حمله حاکمیت کامل بر اروندرود، پس گرفتن سه جزیره ایرانی و جداسازی خوزستان بود.

آیت‌الله موحدی کرمانی ادامه داد: بسیاری از شهرهای مرزی تصرف شد و در بسیاری از مناطق اشغال شده صدام به پدافند و محکم کردن جای پا اقدام کرد. با حضور نیروهای لیبرال در راس امور و بنی صدر خائن، تحریم داخلی علیه نیروهای مدافع میهن صورت گرفت. رزمندگان ناله می‌زدند که به دشمن نزدیک شده ایم و اگر یک اسلحه در اختیار داشته باشیم به آنها حمله می‌کنیم، اما بنی‌صدر به آنها سلاح نمی داد.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه قرآن می فرماید در مقابل دشمن هرچه می توانید خود را قوی کنید، تصریح کرد: امروز کشور در مواردی چون کسب دانش و فناوری، نوسازی صنایع دفاعی و افزایش ضریب دفاعی، توسعه تحقیقات، بهره مندی از ظرفیت های صنعتی کشور، تقویت توانمندی های نرم افزاری در مقابله با جنگ های هوشمند، اهتمام به حضور نیروهای مردمی در تقویت پدافند غیرعامل نیروهای مسلح عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی گفت: نیروی معنوی نقش موثری در دفاع مقدس داشت و کارساز شد و روز صدام را سیاه کرد.

آیت الله موحدی کرمانی مقابله با شایعات را یکی از ارکان دفاع برشمرد و گفت: منافقین و دشمنان با شایعه پراکنی می خواهند در دل رزمندگان شبهه ایجاد کنند. تا کی باید مسئولین این وضعیت را ادامه دهند و به عبارتی چه زمانی می‌خواهند از خواب بیدار شوند؟ دشمن در زمینه شایعه پراکنی بسیار فعال است و باید کاری کرد که جلوی سوء استفاده دشمن گرفته شود. یکی از عواملی که باعث رقم خوردن حادثه کربلا شد، همین شایعه افکنی این زیاد و عوامل او بود.

خطیب جمعه تهران تاکید کرد: مردم مبارز ایران موظفند شایعه سازان را به دادگاه‌های انقلاب معرفی و به نیروی انتظامی معرفی کنند.

وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر در موضوع دفاع حفظ اسرار است و اگر کسی اسراری را فاش کرد خیانت کرده است، تصریح کرد: در نظام مان اسرار فراوانی داریم که به دشمن نگفتیم و دشمن نمی‌داند؛ اینکه چه امکانات، قدرت و نیروهایی را در سراسر کشور داریم. انسان‌های آزاده‌ای داریم که چه بسا اگر رهبر انقلاب اشاره کنند، آنها تل آویو را با خاک یکسان خواهند کرد.

آیت الله موحدی کرمانی گفت: اگر آمریکا و اسرائیل دست از پا خطا کنند، پایگاه های آمریکا در اطراف کشور، دیگر امنیت ندارند.

خطیب جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه شکست های سنگین دشمنان همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: آنها با توطئه گسترده و پیچیده، جنگ تمام عیار اقتصادی، روانی و رسانه‌ای را با هدف ایجاد یاس در ملت با انگیزه و با نشاط مردم دنبال کرده اند. راه غلبه بر دشمن بهره‌مندی از منابع و ظرفیت‌های داخلی، تقویت روحیه ایستادگی، وحدت و همدلی و هم افزایی مسئولان با محوریت ولایت است.

وی افزود: تحریم های آمریکا در برابر استحکام درون‌زا و عزم و اراده ملت اثر آنچنانی ندارد؛ آنچه که شرایط نامناسب اقتصادی را ایجاد نموده ضعف مدیریت اقتصادی و عدم باور اقتصاد مقاومتی و گره زدن منافع ملی و گشایش اقتصادی به بیگانگان است. در این شرایط حساس ابتکار عمل مقام معظم رهبری و دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی به سران سه قوه و معاونان، با اختیار ویژه و همچنین فراخوان دولت و توصیه ها و دستورات دقیق، اقدامی مهم در ترسیم نقشه راه اصلاح اوضاع اقتصادی کشور است.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: انتظار آن است که قوای سه گانه با عزم و اراده جدی، وحدت و همدلی و تمرکز جدی بر مطالبات ملت در تقویت تولید و اشتغال، اصلاح نظام بانکی، رفع فقر و محرومیت، تقویت پول ملی، مدیریت بازار ارز و سکه و مبارزه قاطع با فساد و اخلال اقتصادی، گام‌های امیدبخشی در میدان فرماندهی مقابله با جنگ اقتصادی دشمن بردارند.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه انتظار می‌رود گزارش رضایت‌بخش و قانع کننده‌ای به افکار عمومی ارائه شود، گفت: مردم تیم اقتصادی و مدیران ارشد مالی و پولی دولت را مسئول اوضاع نابسامان پیش آمده می‌دانند و انتظار دارند تحولی اساسی و تغییراتی دقیق در بخشی از کابینه در مدیران مالی و استفاده از نیروهای بانشاط و دارای برنامه بوجود آید.

وی تاکید کرد: از نمایندگان ملت نیز انتظار است که با روحیه انقلابی و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی با تقویت تولید و اشتغال و اصلاح نظام پولی و بانکی با نظارت دقیق، به بهبود اوضاع اقتصادی و حل معضلات معیشتی مردم و افزایش سطح رضایتمندی عمومی کمک کنند.

آیت الله موحدی کرمانی، اظهار داشت: مردم انقلابی از قوه قضائیه بعنوان ملجاء مردم در احقاق حق و اقامه عدل انتظار دارند پرچم احقاق حقوق عامه را برافراشته نگه دارند و نسبت به کشف جرم و مجازات اخلالگران با سرعت، دقت و شفافیت عمل کنند. مردم از قوه قضائیه انتظار دارند با صیانت از بیت المال در جهت مبارزه با خوی کاخ‌نشینی و اشرافی‌گری در برخی مسئولین و منصوبان آنها نسبت به مجازات دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی تدبیر و اقدام عاجل کرده و گزارش شفافی به مردم بدهند.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه دیگر برای مردم قابل تحمل نیست به طور مکرر خبر اختلاس‌های کلان و فرار غارتگران بیت المال را بشنوند، عنوان کرد: لازم است قوه قضائیه، دادستانی‌ها و ضابطین قضائی برای احقاق حقوق عامه در بخش پولی و مالی بیش از پیش و با حساسیت بیشتر اقدام کنند و راه نفوذ و اختلاس و آشفتگی اقتصادی و سو استفاده از بیت المال را سد نمایند.

وی با اشاره به حمله تروریستی اهواز با بیان اینکه این حرکات نشانه زبونی و حیوان صفتی دشمنان این سرزمین است، گفت: اربابان خبیث و کودک‌کش تروریست‌ها از این مردم عصبانی هستند و این حرکت کور و تروریستی سلاح انسان‌های زبونی است که از طریق منطق، قدرت جذب مخاطب ندارند و به خشونت و آدم کشی روی می آورند. این رفتارها نه تنها تاثیری بر مردم نمی گذارد بلکه آنها را به ادامه راه با استقامت بیشتر وادار می کند.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه شهادت برای ما عزت و شرف است و حضور پر رنگ مردم در تشیع گواه این مدعا است، تاکید کرد: مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور باید از این حوادث عبرت بگیرند و راههای نفوذ دشمن را شناسایی کنند.

خطیب جمعه تهران با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در هفته گذشته، تصریح کرد: حضور موفق هیئت سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور درخور توجه بود و موجب خرسندی شد. از طرفی مواضع ابلهانه سردسته مستکبران یعنی ترامپ را دیدیدم که منطق زور، عربده‌کشی، ناهنجاری و بی قانونی سردمداران آمریکا تابلو برجسته نشست سازمان ملل بود.

وی افزود: از طرف دیگر منطق استوار و متین، انسانی و ضد یکجانبه‌گرایی توسط نمایندگان ملت ایران ارائه شد. از مواضع هوشمندانه، عزتمندانه و مقتدرانه رئیس جمهور محترم حمایت می کنیم و انتظار داریم این مواضع در همه عرصه‌ها ظهور و بروز داشته باشد.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه مستکبران در خواب عمیقی فرو رفته اند، اظهار داشت: آنها وقتی بیدار می‌شوند که سیلی محکمی می‌خورند، عاقبت ظلم نابودی است. ترامپ فکر نمی‌کرد روزی برسد که در مجمع عمومی سازمان ملل کشورها به او بخندند، البته جا داشت که خودش گریه کند و قطعا روزی می‌رسد که خودش گریه کند. خوشبختانه سیاست‌های سخیفش پیوسته مورد تمسخر کشورها قرار گرفته است.

خطیب جمعه تهران با اشاره به برگزاری انتخاب رئیس مجلس عراق، تصریح کرد: انتخابات هوشمندانه مجلس و انتخاب رئیس انقلابی در عراق و تشکیل مجلس قوی و مقتدر را به مردم باهوش و بصیر و نظام عراق تبریک می گویم و این یک تودهنی محکم به آمریکا بود.

وی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به ضرورت هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت های تولیدی، گفت: ضرورت دارد سرمایه‌ها اعم از دولتی و خصوصی به سوی تولید صنعتی و کشاورزی سوق داده شود و از جذب سرمایه توسط بنگاه‌های رفاهی و واسطه‌گری مانند ایجاد پاساژها و مغازه‌ها و ویلاها جلوگیری شود.

آیت الله موحدی کرمانی تاکید کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز و درآمد به وجود آمده مازاد بر بودجه، سزاوار است این مازاد در راستای حل مشکلات معیشتی مردم بویژه مستضعفان صرف شود.

خطیب جمعه با اشاره به لزوم تقویت نظام آموزشی علمی و کاربردی، اظهار داشت: باید صنایع کشور نیاز خود به نیروی انسانی را مشخص نمایند و دانشگاه ها به منظور تامین این نیاز، دانشجویان را به سلاح علم و دانش مجهز کنند. در این صورت مشکل بیکاری به شکل چشم‌گیری کاهش یابد. بر اساس آمار تعداد دارندگان تحصیلات عالی که در سال ۹۵ وجود دارند، ۴۰ درصد بیکار هستند.

وی در پایان با اشاره به آمار ازدواج و کاهش ۱۹۰ هزار ازدواج از سال ۸۹ تا کنون، گفت: این مصیبتی برای جوانان است؛ البته می گویند مشکلات اقتصادی داریم که درست می گویند، اما دستور دین چیز دیگری است و باید تشریفات غلط ازدواج کاهش یابد. طلاق در هر سال ۵ درصد اضافه می شود و این جای پرسش دارد.