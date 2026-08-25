به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های جهاد کشاورزی استان مازندران در هفته دولت و در مراسم بهره‌برداری از مجتمع انبارهای سرپوشیده در شهرستان بهشهر، بر اقدامات انجام شده در راستای تسهیل تجارت دریایی و ورود کالاهای اساسی از طریق دریای خزر تأکید کرد.

وی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان مازندران در حوزه تأمین زیرساخت‌های لازم برای تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی تجار از دریای خزر، اقدامات ارزشمندی را به سرانجام رسانده و توانسته است ظرفیت قابل توجهی را در این زمینه ایجاد کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کیفیت زیرساخت‌های استان برای حفظ و نگهداری مطلوب نهاده‌ها، خاطرنشان کرد: در سال جاری، ظرفیت انبار و نگهداری کالا در بندر امیرآباد به یک‌میلیون تن افزایش یافته که این میزان نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد و از کیفیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار است.

طلایی همچنین به مصوبه دولت مبنی بر لزوم ارائه خدمات شبانه‌روزی در گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: این مصوبه با هدف تسریع در فرآیند تخلیه و بارگیری کالاها و جلوگیری از اتلاف وقت صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، چالش اصلی در روند تسهیل ورود و خروج کالاها را مربوط به نیروی انسانی گمرک در استان مازندران دانست و افزود: این موضوع در دست بررسی است و تلاش خواهیم کرد تا با برطرف کردن این کمبود، شاهد بهبود عملکرد گمرکات و تسریع در روند صادرات و واردات باشیم.