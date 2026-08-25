تشکیل ۷۳ پرونده تخلف صنفی در جریان طرح تشدید نظارت بر بازار قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و کنترل بازار، طی هفته گذشته ۷۵۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانه‌های استان توسط بازرسان امنیت غذایی انجام شد.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۷۳ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ارسال شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۴۸ مورد مربوط به واحدهای نانوایی و ۲۵ مورد نیز مربوط به سایر واحدهای صنفی بوده است.

اسفندیاری ادامه داد: این نظارت‌ها در قالب گشت‌های مشترک و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره‌کل تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر و روزانه در سطح استان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، تخلفاتی از جمله درج نکردن قیمت، اجرا نکردن تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، رعایت نکردن ساعات فعالیت، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شناسایی شد و با متخلفان طبق مقررات برخورد قانونی صورت گرفت.