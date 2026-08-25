به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر سهشنبه در جریان بازدید از پارک علم و فناوری کرمانشاه، با اشاره به ظرفیتهای فناورانه استان اظهار کرد: ۱۰۳ شرکت دانشبنیان در کرمانشاه فعالیت دارند که از ظرفیت و کیفیت مناسبی برخوردار هستند.
وی افزود: رویکرد معاونت علمی در دوره جدید، حمایت هدفمند از شرکتهایی است که بتوانند در زنجیرههای تولید ارزش کشور نقش مؤثری ایفا کنند. شرکتهای فعال در حوزههای راهبردی که توان رفع نیازهای کشور، توسعه صادرات، مقابله با محدودیتهای تحریمی و ارتقای کیفیت تولید را دارند، در اولویت حمایت قرار میگیرند.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به ظرفیت مرزی کرمانشاه تصریح کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهایی که باید در این استان تقویت شود، حوزه صادرات است و با توجه به فعالتر شدن مرزهای کشور در دولت چهاردهم، تلاش میکنیم از این ظرفیت در حوزه محصولات دانشبنیان نیز استفاده شود.
افشین ادامه داد: در همین راستا مقرر شده یکی از طبقات پارک علم و فناوری استان کرمانشاه به هاب صادراتی محصولات دانشبنیان اختصاص پیدا کند تا این مجموعه به عنوان ورودی و خروجی برای گسترش ارتباطات علمی، فناورانه و بینالمللی با کشورهای منطقه بهویژه عراق فعالیت کند.
وی همچنین از تصویب تسهیلات حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان استان خبر داد و گفت: در این سفر، مصوبات مربوط به حمایت از شرکتهای دانشبنیان داخل استان بررسی و نهایی خواهد شد و برای تأیید این حمایتها دیگر نیازی به پیگیری فرآیندها در تهران نخواهد بود.
معاون علمی رئیسجمهور با تأکید بر حمایت از زنجیرههای ارزش بیان کرد: در کنار حمایت از شرکتها و ایدههای دانشبنیان به صورت منفرد، تلاش داریم در هر استان یک یا دو زنجیره ارزش را با همکاری استانداریها انتخاب و حمایتها را به صورت زنجیرهای دنبال کنیم.
افشین کشاورزی را یکی از حوزههای مورد توافق برای توسعه زنجیره ارزش در کرمانشاه عنوان کرد و افزود: در این الگو، صرفاً تعداد شرکتها یا محصولات تولیدشده ملاک نیست، بلکه عملکرد نهایی زنجیره اهمیت دارد؛ به این معنا که میزان افزایش تولید، ارتقای کیفیت و کاهش مصرف آب، انرژی، کود و سموم باید در شاخصهای عملکردی استان قابل مشاهده باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای دانشبنیان میتوانند با همکاری یکدیگر در حوزههایی مانند بذر، کود، سموم و هوشمندسازی کشاورزی فعالیت کنند و نتیجه این همکاری باید در شاخصهای کلان تولید استان نمود پیدا کند.
معاون علمی رئیسجمهور همچنین از حمایت از صنایع خلاق در کرمانشاه خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیتهای استان در حوزههایی مانند انیمیشن و بازیهای رایانهای، حمایت از این بخش نیز در برنامههای معاونت علمی قرار دارد.
افشین در پایان با اشاره به برنامه معاونت علمی برای تداوم سفرهای استانی اظهار کرد: تلاش میکنیم تا اواسط مهرماه از تمامی ۳۱ استان کشور بازدید کنیم و ظرفیتها و نیازهای زیستبوم فناوری و نوآوری استانها را از نزدیک بررسی کرده و برای حمایت هدفمند از آنها تصمیمگیری کنیم.
نظر شما