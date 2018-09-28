به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی درباره صحبتهایش بعد از دربی مبنی بر مشکلات ارزی گفت: آقای سلطانی فر وزیر ورزش شخصا بارها پیگیر بوده است تا مسئله ارزی حل شود اما تا این لحظه نتیجه مثبتی به دست ما نرسیده است. با همین رفاقتی که هست جلو می رویم. انتظار داریم تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

مدیرعامل پرسپولیس درباره عدم تغییر تاریخ بازی با استقلال و اینکه به گفته بازیکنان بهتر بود دربی روز دیگری برگزار می شد، تاکید کرد: مشکلی که برای سوپرجام ایجاد شد و تاریخی که استقلال برای سوپرجام درخواست کرده بود، نشد و در نهایت رای به نفع ما اعلام و عدالت اجرا شد. بعد از این ماجرا ندایی دادیم که تاریخ این دربی عوض شود. اینرا رسانه ای نکردیم. وظیفه ما این نیست که مردم را دچار استرس کنیم. باید سختی ها را به جان بخریم و خوبی ها را به مردم و هواداران پرسپولیس برسانیم. الان هم شرایط سخت است ولی ارتباط و انسجام و وحدت در پرسپولیس است. به بازیکنان هم می گوییم که حق ندارند هواداران را نگران کنند.

وی درباره اینکه آیا تا الان دلار ثانویه به پرسپولیس تعلق گرفته است؟ گفت: تا این لحظه چیزی به ما تعلق نگرفته و ابلاغ هم نشده است. بارها پیگیر شده ایم. وزیر ورزش و معاونانش پیگیر هستند.

مدیرعامل پرسپولیس درباره اینکه گادوین منشا قبول نکرده است قراردادش را به ریال دریافت کند، گفت: وقتی دیدیم خیلی نگران است و خیلی مشکل دارد و چشم خانواده اش هم به پولی است که ما پرداخت می کنیم، گفتیم ریال بدهیم. البته پرداخت ریال هم ممنوع است. همه جوره مشکل داریم. ارز ثانویه هم که نمی دهند. نمی توانیم از بازار آزاد هم ارز تهیه کنیم. تیم دارد می رود قطر. منِ گرشاسبی باید فردا پاسخگو باشم. ورزشگاه ساختیم باید برویم دادسرا پاسخگو باشیم. سالها مدیر نمونه شدیم باید برویم دادسرا جواب بدهیم.

گرشاسبی خاطرنشان کرد: اگر ارز آزاد تهیه نمی کردیم و به گولج نمی دادیم، یک پنجره دیگر از پرسپولیس هم بسته شده بود و ۶ امتیاز هم کسر می شد. این کارها را کردیم ولی عقیده داریم نباید به خاطر منافع شخصی به تیم خیانت کنیم. تا این لحظه هم خدا کمک کرده است.

وی افزود: از هواداران به خاطر بازی دیروز عذرخواهی می کنم. هرچند تمام بازیکنان با جان و دل و تمام توان حضور یافتند و تیم به زور ۱۱ نفر می شود. در بازی حساس با السد قطر دو بازیکن محروم داریم به علاوه محرومیت برانکو و مصدومیت حسین ماهینی.

مدیرعامل پرسپولیس درباره وضعیت حسین ماهینی تاکید کرد: رباط پای ماهینی آسیب دیده است. ان شاءالله پارگی رباط نباشد. سه روز باید بگذرد تا ورم پایش بخوابد و مشخص شود میزان آسیب دیدگی اش چقدر است.

گرشاسبی درباره اخاذی از تماشاگران بعد از دربی با سلاح سرد خارج از ورزشگاه یادآور شد: خیر من چیزی در این ارتباط نشنیدم. خودم همراه تماشاگران بیرون آمدم و چیزی ندیدم.

وی در خصوص رویارویی احتمالی نمایندگان ایران با تیم های عربستان در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا و مشکلات میزبانی گفت: قطعا پیگیر هستند ولی زورمان کم است. ارتباطات قوی تری باید ایجاد شود تا رایزنی کنیم. باشگاه ها مستقیم در این ارتباط دخیل نیستند و هماهنگی ما با فدراسیون است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه صحبتهایش با برنامه «ورزشگاه» تاکید کرد: فوتبال یک بولدوزر است که روی آدم ها می آید! در بحث ورزش از سازمان تربیت بدنی گرفته تا فدراسیون فوتبال کمتر کسی جان سالم به در برده است! هرچه تلاشت بیشتر باشد و عناوین بیشتری به دست بیاورید بیشتر زیر سئوال می روید و فشار بیشتر می شود. پرسپولیس تنها نماینده ایران در آسیا است. با این وضعیت سال آینده نمی توانیم حتی یک خارجی را نگه داریم. با این بودجه و اعتبارات این امکان وجود ندارد. تمام برنامه ریزی و جدول مالی ما به هم خورده است.

گرشاسبی در پایان گفت: از افرادی که دوست ندارند اسمشان بیاید و گاهی در تنگناها و زمانی که در حال غرق شدن بودیم به ما کمک کردند، تشکر می کنم. ان شاءالله روسفید از این آزمایش بیرون بیاییم. به مردم قول دادم هر موقع نتوانم این چرخ را به جلو ببرم، خیانت نکنم و بروم و عرصه را به فرد دیگری بدهم.