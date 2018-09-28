دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم «وارش» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره وارش، دبیرخانه نهمین جشنواره بینالمللی فیلم «وارش» در مراسمی با حضور هادی حسینی معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود شالویی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، علی نجفی نماینده مردم بابل و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، حسین نیاز آذری دیگر نماینده مازندران در مجلس و مهدی قربانپور مستندساز و از بنیانگذاران این جشنواره، در محل مجتمع فرهنگی سینمایی «وارش» آغاز به کار کرد.
جشنواره فیلم «وارش» از قدیمیترین جشنوارههای موضوعی فیلم کوتاه است که با موضوع فرهنگ عامه به صورت دوسالانه در استان مازندران برگزار میشود.
این جشنواره که از سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرده است مهمترین جشنواره فرهنگی شمال ایران به شمار میرود.
نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «وارش» پس از چند سال وقفه در گستره بینالمللی با حضور فیلمسازان ایرانی و هنرمندان کشورهای حاشیه دریای خزر، بهار ۹۸ در استان مازندران برگزار خواهد شد.
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