به گزارش خبرنگار مهر، حدود سه ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران در ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ - که بدون برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان تشکیل شد - مجمع عمومی نوبت دوم (فوق‌العاده) این تعاونی، برای تصمیم گیری در مورد تغییرات در اساسنامه آن از جمله در رابطه با شرایط کاندیداتوری برای عضویت در هیئت مدیره، برگزار خواهد شد.

در فراخوان یادشده، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران، از اعضای تعاونی متبوعش دعوت کرده است تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۹۷.۷.۱۵ در محل شرکت تعاونی واقع در خیابان انقلاب، رو به روی دانشکده توانبخشی، خیابان شهید عباسی اصفهانی، بن بست شریف، پلاک یک تشکیل می‌شود، حضور یابند.

بر اساس این فراخوان، در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند، می‌توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند.

مطابق اعلام، تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیرعضو یک رای خواهد بود و تایید نماینده تام الاختیار با نماینده هیات بازرسی تعاونی و یکی از اعضای هیات مدیره خواهد بود برای این منظور، عضو متقاضی اعطای نمایندگی می‌بایست تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۷.۷.۹ (۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر) به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر و ارائه تصویر کارت ملی نماینده و وکیل در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر، تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر شود. وکالت نامه فقط تا تاریخ تعیین شده پذیرفته خواهد شد و بعد از آن هیچ اقدامی میسر نخواهد بود.

بر اساس این فراخوان، این مجمع با حضور اکثریت (نصف به علاوه یک) اعضای شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران رسمیت می‌یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود، برای کلیه اعضا (اعم از غایب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه مجمع عمومی نوبت دوم (فوق‌العاده) شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران به قرار زیر است: ۱-تغییرات در بند یک ماده ۳ و اضافه نمودن بند ۱۲ به ماده ۳، ۲- تغییرات در بخش ۴ بند الف ماده ۱۲ (تعیین حداقل سهم هر متقاضی عضویت جدید)، ۳-تغییرات در ماده ۲۲ و ۴- تغییرات در بند ب ماده ۳۵ (تعیین شرایط اختصاصی و تخصصی جهت احراز سمت‌های هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت تعاونی.

یادآوری می‌شود، مجمع عمومی شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران (نوبت دوم) ۲۶ تیرماه امسال با حضور قریب به ۶۰ نفر از اعضای این تعاونی و سهامداران آن و همچنین نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در محل این تعاونی برگزار شد.

در این مجمع پس از استقرار هیئت رئیسه در جایگاه، گزارش بازرسان شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران توسط بکایی قرائت شد که در این گزارش ضمن اشاره به این نکته که شرکت تعاونی یاد شده در دوره مالی منتهی به پایان سال ۹۶ هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته، تاکید شده بود: بر این اساس بررسی تراز مالی موضوعیتی ندارد.

در این گزارش همچنین تصریح شده بود که روش نگهداری اسناد واوراق بهادار مربوط به شرکت تعاونی توسط هیئت مدیره به صورت صحیح انجام شده و هیئت مدیره نیز از امکانات شرکت صرفا در جهت اهداف تعاونی استفاده کرده است.

در این گزارش به ماجرای کلاهبرداری چندین فرد و شرکت حقیقی و حقوقی از شرکت تعاونی ناشران تهران در رابطه با وادارت کاغذ جهت ارائه به اعضایی از این تعاونی که سرمایه خود را به این منظور در اختیار هیئت مدیره قرار داده بودند قرار داده بودند به طور مفصل پرداخته شده بود که بر اساس آن بدهی تعاونی به اعضای خود شش میلیارد تومان عنوان شد.

در گزارش هیئت بازرسی تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران، گزارشی از فعالیت و عملکرد این تعاونی در کمیته تبلیغات و بازرگانی نمایشگاههای کتاب سی ام (شهر آفتاب) و سی و یکم (مصلی) ارائه شد که بر اساس آن کارگروه نظارت و ارزیابی نمایشگاه کتاب در وزارت ارشاد، هیچ گونه گزارشی از تخلف این کمیته در دوره سی ام نمایشگاه ارائه نکرده است.

همچنین بر اساس گزارش هیئت بازرسی تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران از عملکرد کمیته تبلیغات و بازرگانی نمایشگاه کتاب در دوره سی و یکم که مدیریت آن با محمدمهدی داوودی پور مدیرعامل این تعاونی بوده است، این کمیته بیش از ۶۵۰ میلیون تومان بدهی به بار آورده است.

در آن مجمع عمومی، محمد مهدی داوودی پور مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران هم در سخنانی ضمن صحه گذاشتن بر این نکته که تعاونی یاد شده از نیمه دوم سال ۹۱ به این سو هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته است، تاکید کرد: دراین مدت ما تنها به مقاومت در برابر فشارهای بیرونی و برخی فشارهای داخلی معطوف بودیم.

در مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران همچنین اعضای حاضر در این جلسه به عضویت این تعاونی در اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران و کتابفروشان ایران (آشنا) رأی مثبت دادند.