عشایر عرب بیشترین ضربه را در کرخه به رژیم بعث زدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیب دوم محمد مختاری‌فر عصر امروز در آئین پاسداشت حماسه ۶ مهر عنوان کرد: عشایر عرب خوزستان به واسطه رشادت‌ها و جانفشانی‌هایی که انجام دادند ضربات سنگین به دشمن بعثی وارد آوردند.

وی با بیان اینکه عشایر عرب در منطقه کرخه و در خوزستان بیش‌ترین ضربات را به رژیم بعث وارد آورد، افزود: عشایر عرب، لر و بختیاری در حماسه ۶ مهر با فداکاری‌هایی در کنار نیروهای ارتشی مستقر کمر عراق را شکسته و مانع از سقوط خوزستان شدند.

جانشین ارشد نظامی در جنوب غرب کشور گفت: عراق در پی‌ پیش‌روی از جسر نادری و عبور از کرخه به دنبال فتح اندیمشک و قطع ارتباط خوزستان و تسخیر خوزستان بود، که با فداکاری ارتش، بسیج، سپاه و شهروندان اندیمشک در رسیدن به اهداف خود بازماند و اسباب شکست ارتش بعث فراهم آمد.

وی با بیان اینکه عشایر با فداکاری و از خودگذشتی در دوران دفاع مقدس و طول حیات انقلاب اسلامی در صف اول دفاع از کشور حضور دارند، تصریح کرد: عشایر در حفظ کیان کشور همواره پیش‌قدم بوده و ارتش با افتخار در کنار عشایر آماده دفاع از کشور و تمامیت عرضی ایران اسلامی است.

مختاری‌فر با اشاره به تهدیدهای رژیم جعلی صهیونیستی خطاب به این رژیم گفت: شما که از حزب‌الله سیلی خورده‌اید، آگاه باشید هر گونه ماجراجویی شما به قیمت محو از نقشه جهان می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر گلوله‌ای از سوی رژیم صهیونیستی به سوی ایران شلیک شود دیگر این رژیم جعلی وجود نخواهد داشت، بیان کرد: در صورت حماقت رژیم صهیونیستی در ساعت ابتدایی با شلیک یک‌هزار موشک پاسخ‌ کوبنده فرزندان ایران اسلامی را خواهند دید و دیگر اثری از رژیم جعلی اسرائیل باقی‌نخواهد ماند.

جانشین ارشد نظامی ارتش در جنوب غرب کشور با بیان اینکه حامیان تروریست از پرورش تروریست در منطقه دست‌بردارند، اظهار کرد: تروریست‌ها در اهواز حرکتی با ترس انجام دادند و سرنوشت آن‌ها مرگ شد، از این سرنوشت درس بگیرید و از ماجراجویی دست بردارید.

مختاری‌فر با بیان اینکه نیروهای مسلح، عشایر و همه ملت ایران آماده دفاع هستند، افزود: نیروهای مسلح آماده مقابله با تهدیدها هستند و با اقتدار در صف مقابله با دشمنان و تروریست‌ها ایستاده‌اند و سرنوشت ماجراجویی تروریست‌ها نابودی و مرگ خواهد بود.

وی گفت: دشمنان آگاه باشند ۸۰ میلیون نفر ایرانی گوش به فرمان رهبر انقلاب بوده و آماده دفاع از میهن اسلام هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حماسه ۶ مهر شهروندان شهرهای شمال استان خوزستان با دست خالی در مقابل موتور جنگ بعث مقاومت کرده و مانع از پیش‌روی رژیم بعث از رود کرخه و عبور از جسر نادری شدند.

جسر نادری بر روی رودخانه کرخه در محور مواصلاتی اندیمشک به دهلران در غرب شهرستان اندیمشک واقع است.