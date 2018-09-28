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۶ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۳

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

گردشگری دریایی در مازندران کمرنگ است

گردشگری دریایی در مازندران کمرنگ است

عباس آباد - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه استان از نظر آموزش گردشگری عقب مانده است گفت: برخی مصادیق از جمله گردشگری دریایی در استان کمرنگ است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه شامگاه جمعه در مراسم پاسداشت روز جهانی جهانگردی در سلمانشهر  با بیان اینکه مازندران به لحاظ آموزش گردشگری عقب مانده است، گفت: در نظر داریم آموزش پرسنل و توانمند سازی پرسنل را در دستور قرار داده و برای آن برنامه ریزی کنیم.

 وی با اشاره به نوسانات ارزی در کشور آن را بهترین فرصت برای جذب گردشگر دانست و افزود: مدیریت یکپارچه و آموزش گردشگری می تواند به رونق گردشگری مازندران کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با بیان برخی ظرفیت های مازندران، اظهار داشت: گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی و بسیاری از دیگر شاخه های گردشگری در مازندران علیرغم وجود پتاسیل های بسیار آن، یا وجود ندارد و یا بسیار کمرنگ است.

فرزانه رشد گردشگری استان مازندران را در گرو مساعدت و همکاری همه ادارات دانست و خاطرنشان کرد: گردشگری و تقویت آن در وضعیت فعلی اقتصادی کشور ، می تواند از نظر ایجاد درآمد گل سر سبد باشد.

وی با اشاره به وجود باغ سی و سه هکتاری رامسر ، رودخانه چشمه کیله تنکابن ، چشمه سورت ساری و محور عباس آباد به کلاردشت گفت: همه این ظرفیت ها می توانند با برنامه ریزی درست جهانی شوند.

کد مطلب 4414987

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