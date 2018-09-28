به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی جمعه‌شب در مراسم کنگره ۵ هزار و ۲۵۰ شهید استان البرز که در شهر کرج با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزارشده، اظهار کرد: البرز عرصه علم و جهاد است و رزمندگان ما در عرصه‌های مختلف همیشه حضورداشته‌اند و ایثار آن‌ها هرگز از تاریخ باشکوه ایران فراموش نخواهد شد.

وی با اشاره به بخشی از ویژگی‌های البرزنشینان در حوزه شهادت و رشادت‌های بی‌نظیر آن‌ها در انقلاب اسلامی، گفت: البرزی‌ها با تقدیم ۵ هزار و ۲۵۰ شهید درراه خدمت به انقلاب اسلامی ایران قدم برداشته‌اند.

فرمانده سپاه استان البرز بابیان اینکه البرز درراه دفاع مقدس یازده و هزار و ۵۱۶ جانبازان تقدیم انقلاب کرده است، افزود: این استان بیش از ۴۰ هزار رزمنده و معادل یک نفر از هر ده نفر رزمنده را تقدیم انقلاب کرده است.

سردار مولایی بیان کرد: در منطقه گیلان غرب هم‌اکنون جانبازان و ایثارگران کرجی هم می‌جنگند و جهاد سازندگی البرز همیشه از بهترین و مؤثرترین جهادهای سازندگی کشور بوده است.

وی تشریح کرد: استان البرز حدود ۳۶۳ شهید دانش‌آموز و ۹۲ شهید معلم، ۹۲ شهید روحانی و ۱۰۳ شهید مدافع حرام دارد. همچنین از افتخارات استان البرز حضور ۲۰۷ خانواده محترم شهدا در این استان است که ۵ تا دو شهید را تقدیم انقلاب کرده‌اند.

فرمانده سپاه استان البرز عنوان کرد: عملیات بزرگ فرهنگی را در البرز باهمت مسئولان استان انجام داده‌ایم که این کنگره و برگزاری آن ثمره این اقدامات است که در قالب آن بیش از ۱۲۰ برنامه فرهنگی تدوین و اجراشده است.

سردار مولایی در ادامه گفت: در قالب ۸۰۰ هزار برگ اسناد و اطلاعات از شهدا و آثار و برکات جبهه‌های جنگ تهیه‌شده و برای بیش از سه هزار شهید هم فرهنگ‌نامه آماده‌شده است و یک هزار عکس هم از شهدای گران‌قدر استان البرز تهیه‌کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در قالب اقدامات اجرایی حدود هفت هزار پرونده و تولید لوازم از شهدای استان البرز داشته‌ایم و ۱۵ هزار کتاب شعر هم آماده‌سازی شده است، در کنار این موارد بیش از ۳۰ عنوان کتاب در خصوص زندگی‌نامه شهدا هم به چاپ رسیده است.

فرمانده سپاه استان البرز اشاره کرد: ساخت هفت فیلم مستند دانستنی برای شهدای گران‌قدر البرز هم به ثمر رسیده است و بیش از سه هزار و ۲۰۰ یادواره شهدا و ۱۲۴ اجلاسیه در سطح شهرستان‌های البرز برگزارشده است.

سردار مولایی اضافه کرد: برای اولین بار در کشور بیش از ۵ هزار یتیم به نیابت از یک شهید به سرپرستی گرفته می‌شوند.

وی توضیح داد: آماده‌سازی بیش از ۲۰ هزار هکتار فضای نمایشگاهی برای کنگره شهدای استان البرز هم در بلوار حصارک کرج انجام‌شده است و عموم مردم در طول هفته دفاع مقدس از این نمایشگاه دیدار داشتند.