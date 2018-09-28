به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمد جمعه‌شب در پایان مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و پدیده مشهد که با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید، اظهار داشت: بازی را در نیمه اول خوب شروع کردیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم.

وی اضافه کرد: بازی جان‌دار و تماشاگرپسندی بود و تیم جم تلاش بیشتری از ما داشت تا بازی را نبازد و فشار آورد و خط دفاع ما تحت فشار قرار رفت و گل را دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد خاطرنشان کرد: به بازیکنان خودمان و تیم حریف تبریک می‌گویم که بازی خوبی را ارائه کردند و تماشاگران هم از بازی لذت بردند. هیجان بازی بالا بود و تاثیر منفی روی کار هر دو تیم داشت.

وی با اشاره به موقعیت‌های از دست رفته این تیم، اگر زرنگ بودیم می‌توانستیم بازی را به نفع خودمان تمام کنیم و توپ‌هایی که لو دادیم کار ما را خراب کردیم.

گل‌محمدی افزود: علی رغم مشکلاتی که داشتیم بازی خوبی را ارائه کردیم و خوشحالیم که همچنان در صدر جدول هستیم و در تعطیلات بتوانیم نقاط قوت را تقویت کرده و نقاط ضعف را پوشش دهیم.

وی اضافه کرد: بازیکنان خوبی را در اختیار داریم که با جان و دل کار می‌کنند و دنبال پیشرفت هستند و این حس پیشرفت عاملی است تا بازیکنان ما روز به روز بهتر شوند و علی‌رغم مشکلات روند رو به رشد خوبی را داشته‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد بیان کرد: بازی‌های سختی متعددی را پیش رو داریم و تلاش داریم تا روند خوب خود را ادامه داشته باشیم و این تنها خواسته من از بازیکنان است که پرتلاش و باانگیزه به کار خود ادامه دهند.

وی گفت: بازیکنان ما با همه انرژی خود بازی می‌کنند و در دوران مربی‌گری خودم این همه بازیکن باغیرت و بازیکن با انگیزه و باشرف مثل این بازیکنان را یک جا در یک تیم ندیده‌ام. از آنها به خاطر این تلاش و انگیزه قدردانی می‌کنم.

گل‌محمدی با بیان اینکه کاظمی از داوران خوب ایران است، اضافه کرد: ایشان از داوران خوب کشور است و از انتخاب وی خوشحال شدیم.

وی افزود: تعطیلات لیگ هزینه‌ها را بالا می‌برد و سخت است که بازیکنان را در شرایط مسابقه نگه داریم و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. خصوصا تعطیلاتی که طولانی‌مدت است کار را سخت می‌کند. در کشور ما اولویت با تیم ملی است و احترام می‌گذاریم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد گفت: تیم جم میزبان بازی بود و نمی‌خواست بازی را ببازد و در نیمه دوم پرتلاش حاضر شدند و در نیمه دوم ما هم می‌توانستیم موقعیت‌های خوبی را ایجاد کنیم ولی توپ را راحت از دست دادیم و تیم حریف بیشتر از ما حمله کرد و بازی را به حریف دادیم. اواخر بازی موقعیت خوبی داشتیم و می‌توانستیم به گل برسیم و می‌توانستیم امروز برنده بازی باشیم.

وی اظهار داشت: در شهر جم از حضور در کنار مردم باصفا و مردم خونگرم اینجا لذت بردم و حس خوبی داشتیم. از میزبانی خوب آنها تشکر می‌کنم.