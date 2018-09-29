سه میلیارد تومان برای بیمه اجتماعی مددجویان کردستانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته اداره کل امداد امام خمینی (ره) استان کردستان، آزاد زاهدی با بیان اینکه بیمه های اجتماعی یکی از خدمات ماندگار کمیته امداد است، اظهارداشت: یکی از راهکارهای این نهاد برای توانمند کردن خانوارهای تحت حمایت پیگیری و اجرای خدمات است که در این راستا تاکنون شش هزار و ۱۰۰ نفر از مددجویان این استان توسط کمیته امداد، بیمه اجتماعی شده اند.

وی با بیان اینکه دو هزار نفر از این افراد زنان سرپرست خانوار هستند، افزود: هزار و ۲۱۲ نفر از مجریان طرح های اشتغال و ۲۰۸ نفر از قالی بافان نیز از طریق این نهاد بیمه اجتماعی شده اند.

رئیس اداره بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد استان کردستان با اشاره به اینکه تعداد دو هزار و ۶۶۰ نفر از مددجویان این استان نیز با کمک کمیته امداد از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بیمه شده اند، ادامه داد: سه میلیارد تومان برای حق بیمه مددجویان از طریق کمیته امداد کردستان در شش ماهه نخست سال جاری پرداخت شده است.

زاهدی یادآور شد: از آغاز این طرح تا پایان شهریور ماه امسال ۱۷۷ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این استان از مزایای طرح بهره مند شده اند و هم اکنون مستمری بگیری تأمین اجتماعی هستند.

وی در چایان سخنان خود بیان کرد: افرادی که مستمری بگیر تأمین اجتماعی می شوند از چرخه حمایت این نهاد خارج می شوند و در ردیف خانوارهای توانمند شده قرار می گیرند.