به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره مد و لباس سیپال با حمایت و مشارکت انجمن طراحان لباس و پارچه ایران اقدام به برپایی کارگاه یک روزه «سه راز مهم موفقیت در مد و لباس» کرده است.
این کارگاه آموزشی با هدف ایجاد فرصتهایی برای طراحان لباس در جهت آشنایی با سه مبحث مهم موفقیت در حوزه مدولباس برگزار میشود.
انجمن طراحان لباس و پارچه ایران یکی از حامیان معنوی جشنواره سیپال است که توسعه مطالب آموزشی برای طراحان لباس یکی از اهداف مهم آن محسوب میشود.
کارگاه یک روزه «سه راز مهم موفقیت در مد و لباس» در سه حوزه متفاوت با حضور استادان برگزار میشود و برای اعضای انجمن طراحان لباس و پارچه ایران و شرکتکنندگان جشنواره سی پال رایگان است.
برنامه کارگاه یک روزه «سه راز مهم موفقیت در مد و لباس» به شرح زیر اعلام شده است:
کارگاه «هویت در طراحی، راز ماندگاری» با حضور سهیلا جبری «چیا» مدیر جشنواره سیپال و مدیر مؤسسه چیامد، محقق و پژوهشگر لباس اقوام، طراح و دیزاینر لباس برگزار میشود. محوریت اصلی این کارگاه شناسایی اصلی هویت فردی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی است که تأثیر بهسزایی در انتخاب رویکرد طراح در طراحی آثار خود دارد.
کارگاه «قصه شکستها و موفقیتها» با حضور غزال بهمنی مدیر برند کلوتو، طراح و تولیدکننده لباس کشور برگزار میشود محوریت اصلی این کارگاه انتقال تجربههای ارزشمندی است که طی سالهای متمادی در شکست و موفقیتهای او موثر بوده است و میتواند الگوی بسیار خوبی برای سایر طراحان باشد.
کارگاه «برند، قصه بی پایان» با حضور سهراب رحیمی، مشاور برندسازی مد و پوشاک، طراحی پارچه و لباس از دانشگاه هنر، مدیریت فشن از آکادمی فشن استانبول، مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی و مدیریت برندسازی از آکادمی برند ایران برگزار میشود.
محوریت اصلی این کارگاه توسعه کسب وکار با تمرکز بر برندسازی است. برندسازی جریان مداومی از فعالیتهای مستمر است که در طولانی مدت به ایجاد جایگاه و ارزش افزوده میانجامد.
کارگاه یک روزه «سه راز مهم موفقیت در مدولباس» ۱۲ مهرماه، در محل انجمن طراحان لباس و پارچه ایران به نشانی تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان، خیابان خردمند شمالی، نبش کوچه شیده، پلاک ۱۰۵/۱ طبقه اول از ساعت ۱۴ تا ۲۰ برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت نام در این کارگاه با دبیرخانه جشنواره «سیپال» با شماره ۰۹۳۳۷۴۵۴۶۱۹ تماس گرفته و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.cipalfestival.com مراجعه کنند.
نخستین جشنواره اینترنتی مدولباس «سیپال» با هدف شناسایی افراد خلاق در حوزه مد و لباس، به دبیری خاتون شهبازی و در حوزههای طراحی لباس، طراحی کیف و کفش، طراحی جواهرات و زیوآلات، عکاسی مد و مد نویسی برگزار میشود.
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