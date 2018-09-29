محسن امیری سرپرست اداره ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی درباره تبلیغات نمایش «بینوایان» به کارگردانی حسین پارسایی که مدتی است در سطح شهر آغاز شده است و اینکه آیا این اثر نمایشی برای تبلیغات مجوزی دریافت کرده است یا خیر به خبرنگار مهر گفت: بعد از مرحله بازخوانی و تایید متن نمایشنامه «بینوایان»، آقای پارسایی یک مجوز پیش‌تبلیغات از شورای ارزشیابی و نظارت دریافت کرد که طبق آن مجوز قرار بود فقط نام نمایش معرفی و اطلاع رسانی شود.

وی درباره اینکه در حال حاضر این نمایش تبلیغات گسترده ای با ذکر عوامل در سطح شهر دارد، بیان کرد: بدیهی است که تبلیغ یک نمایش با ذکر عوامل منوط به بازبینی کامل اثر و صدور پروانه نمایش است و این در حالی است که «بینوایان» امروز هفتم مهرماه بازبینی دارد.

امیری در پاسخ به این پرسش که با توجه به آغاز اجرای نمایش از ۲۰ آبان ماه هنوز این نمایش موزیکال برای بازبینی کامل همراه با لباس و دکور آماده نیست، گفت: به هر حال همه گروه های نمایشی به ویژه آقای پارسایی می دانند که شرایط بازبینی به چه صورت است. دوستان بازبین نیز با اطلاع از این شرایط، امروز کار را می بینند و در صورت برخورداری از شرایط، مجوز اجرا صادر می شود و در غیر این صورت طبیعی است که طبق مقررات با کار برخورد می شود.

سرپرست اداره ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی درباره تخلفی که در این زمینه صورت گرفته است و اینکه با توجه به انتقادهای صورت گرفته به این سرعت قرارِ بازبینی گذاشته شده است، توضیح داد: آقای پارسایی ۱۰ - ۱۵ روز قبل تقاضای بازبینی نمایش را مطرح کرده بود که در همان زمان به وی عنوان کردیم با توجه به شرایط جدیدی که کارها مورد بازبینی قرار می گیرد اگر کار آماده و کامل است بازبینی می شود که آقای پارسایی نیز فرصتی دو هفته ای از ما گرفت تا وقتی که کار آماه شد با ما تماس بگیرد که از روز پنجشنبه وی آمادگی خود را برای بازبینی نمایش اعلام کرده است.

امیری درباره اینکه اگر تبلیغات بدون دریافت مجوز نهایی و با گرفتن همان مجوز پیش‌تبلیغات مجاز است پس چرا گروه های دیگر قادر به این کار نیستند، متذکر شد: در حال حاضر این قاعده برای اغلب گروه های متقاضی وجود دارد به این صورت که دوستانی که متنشان در مرحله بازخوانی مورد تایید است با مسئولیت خودشان می توانند دست به تبلیغات محدود و در حد معرفی نام نمایش بدون ذکر عوامل و زمان و مکان بزنند چون ممکن است در مرحله بعد کارشان مجوز اجرا پیدا نکند.

امیری ادامه داد: وظیفه شورای ارزشیابی و نظارت این است که ابتدا متن نمایشنامه را بخواند و مجوز صادر کند، بعد کار را می بیند و مجوز اجرا می دهد و همچنین اقلام تبلیغاتی را مطابق مقررارت و شرایط مورد بازبینی قرار می دهد و آن را تایید می کند. در حال حاضر این سوال مطرح شده که آیا برخورد با تخلف در زمینه تبلیغات نیز جزو وظایف شورای ارزشیابی و نظارت قرار دارد یا خیر. آقای پارسایی بعد از تایید متنشان یک مجوز پیش تبلیغات فقط برای عنوان کلی نمایش دریافت کردند و تخلفی را که انجام گرفته ما با شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی در میان گذاشتیم تا درباره این موضوع تصمیمی اتخاذ شود.

وی در پایان اضافه کرد: باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که چه کسی مجوز نصب بیلبوردهای شهری را به این نمایش داده است. شهرداری با نامه ای که ما به گروه ها می دهیم اجازه تبلیغات شهری را می دهد و حالا باید دید چطور با مجوزی که فقط برای تبلیغ عنوان نمایش بوده است، تبلیغاتی به این شکل اجازه نصب گرفته است. بنابراین باید از جایی که چنین مجوزی را صادر کرده است این مساله را پیگیری کرد و البته ما هم موضوع را به آقای کرمی منتقل کرده و پیگیر این قضیه خواهیم بود.

آغاز تبلیغات شهری نمایش «بینوایان» به کارگردانی حسین پارسایی به صورت عرشه پل مدتی است که در سطح شهر آغاز شده است در حالی که این نمایش قرار است ۲۰ آبان ماه اجرای عمومی خود را در سالن «رویال هال» هتل اسپیناس پالاس آغاز کند و هنوز بازبینی کامل برای شورای ارزشیابی و نظارت انجام نداده است. طبق مقررات تبلیغات یک اثر نمایشی بدون دریافت مجوز و قبل از بازبینی کامل، غیر قانونی است و چندی پیش نیز پخش بدون مجوز تیزر یک اثر نمایشی باعث مشکلاتی برای کارگردان و رییس تئاتر شهر شد.