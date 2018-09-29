به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، نمایشگاه کتاب فرانکفورت در دوره جاری و در اقدامی که به گفته برگزار کنندگان آن تا پیش از این اتفاق نیفتاده است، در کنفرانسی به طور اختصاصی به صنعت تولید کتابهای صوتی و تجارت آن به عنوان یکی از تجارتهای در حال رشد در جهان کتاب خواهند پرداخت.
در این کنفرانس نیم روزه که برای نخستین بار در این نمایشگاه برپا میشود، حاضران و کارشناسان در جریان آشنایی با مدلهای کسب وکار کتابهای صوتی، تلفیق بازارهای جهانی این محصولات فرهنگی و همچنین بهترین شیوهها و روندهای حضور در بازارهای این محصولات در سراسر جهان میپردازد.
این کنفرانس در روز چهارشنبه، ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر)، ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ در تالار ۴.۲ نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان به طور مشخص درباره بازار کتابهای صوتی در کشورهای عربی آشنا و در ادامه درباره بازار کتاب صوتی ایالات متحده اطلاعاتی کسب می کنند و در نهایت این تجارت در آسیا مورد توجه قرار میگیرد.
بر اساس همین گزارش، کنفرانس یادشده همچنین در یک پنل با عنوان «صدا» به بحث درباره چگونگی تولید محتوای صوتی و میزان تغییراتی که این محصولات در صنعت چاپ و نشر ایجاد میکنند، برپا خواهد شد.
هفتادمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه برگزار میشود.
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