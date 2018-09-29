۳۶۰ هیات مذهبی در شهرستان مرند فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مظفر رجب زاده رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند، ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند که با حضور امام جمعه مرند و یامچی و فرماندار ویژه مرند برگزار شد، با اشاره به اینکه مراسم محوری در حسینیه امام خمینی(ره) مرند در دهه اول محرم برگزار شد، گفت: ۳۶۰ هیات مذهبی ثبت شده در شهرستان مرند فعالیت می کنند که پیش از آغاز محرم، کارگاه آموزشی ویژه این هیئات مذهبی برگزار شد.

وی افزود: جلسات توجیهی با حضور تعدادی از مسئولین هیئات مذهبی نیز در شهرهای یامچی و کشکسرای مرند برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین رجب زاده خاطرنشان کرد: همایش طلایه داران تبلیغ نیز با حضور آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری ویژه روحانیون و مبلغان ماه محرم برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند اظهار داشت: ۱۶۰ مبلغ دینی در ایام محرم به تبلیغ پرداختند که بیش از ۱۰ هزار سخنرانی ایراد شد، این برنامه ها تا پایان ماه صفر در شهرستان مرند ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی آسیب های عزاداری گفت: استفاده از آلات موسیقی در برخی هیئات مشاهده شد که علیرغم تذکر به این هیئات، به علت تبلیغ این آلات موسیقی در هیئات مذهبی در رسانه ملی، موثر واقع نشد.

حجت الاسلام والمسلمین رجب زاده با انتقاد از استفاده از چوب یا چماق در دسته های «یاحسین گویان» اظهار داشت: تذکرات لازم به این هیئات مذهبی ارائه شد، همچنین نماز ظهر عاشورا تنها در ۳۰ درصد هیئات مذهبی و دسته های عزاداری شهرستان مرند اقامه شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند در پایان با اشاره به برپایی موکب اربعین خاطرنشان کرد: نذورات مردمی جهت برپایی موکب اربعین شهرستان مرند در کربلا در حال انجام است.