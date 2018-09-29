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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه:

منشاء ناهنجاری در جامعه دوری از آموزه‌های قرآنی است

منشاء ناهنجاری در جامعه دوری از آموزه‌های قرآنی است

حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی گفت: بروز مشکلات و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی به دلیل دوری از آموزه‌های قرآن است که این مهم باید در جامعه اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه‌ای که در استانداری استان مرکزی با حضور استاندار، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان و برخی مسئولان مرکزی در راستای هماهنگی مسابقات قرآن برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات و معظلات اجتماعی به دلیل دوری از آموزه‌های دینی به ویژه قرآن کریم است و اشاعه فرهنگ قرآن و برگزاری مسابقات مختلف می‌تواند گام مهمی در جهت گرایش جامعه به معنویت باشد.

وی ادامه داد: حاکمیت قرآن گفتمان‌سازی در مراکز آموزش از قبیل مدارس، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و برنامه‌های تبلیغی رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی محقق می‌شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: بیش از ۱۰ هزار نخبه قرآنی برای رسیدن به مسابقات قرآن و عترت اراک با یکدیگر رقابت کرده‌اند تا هزار نفر به مرحله کشوری راه پیدا کنند.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: تاکنون ۴۰ دوره مسابقه قرآن و عترت از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در نقاط مختلف کشور برگزار شده که تنها در بخش بزرگسالان بیش از یکصد هزار فعال قرآنی در ۴۰۰ شهر و شهرستان در رشته‌های مختلف ترتیل، حفظ، قرائت، همخوانی و اذان با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند.

وی تاکید کرد: پایه و اساس جمهوری اسلامی براساس حاکمیت قرآن است و برای تحقق این مهم باید گفتمان قرآنی در لایه‌های مختلف جامعه به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی حاکم شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این رویداد بزرگ قرآنی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اندیشیده شده و مسئولان ارشد استان مرکزی نیز حمایت‌های بسیاری از اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان داشته‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی یادآور شد: چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت از دهم تا بیست و سوم مهر ماه جاری در اراک برگزار می‌شود.

کد مطلب 4415746

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