به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسهای که در استانداری استان مرکزی با حضور استاندار، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان و برخی مسئولان مرکزی در راستای هماهنگی مسابقات قرآن برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات و معظلات اجتماعی به دلیل دوری از آموزههای دینی به ویژه قرآن کریم است و اشاعه فرهنگ قرآن و برگزاری مسابقات مختلف میتواند گام مهمی در جهت گرایش جامعه به معنویت باشد.
وی ادامه داد: حاکمیت قرآن گفتمانسازی در مراکز آموزش از قبیل مدارس، حوزههای علمیه و دانشگاهها و برنامههای تبلیغی رسانهها به خصوص رسانه ملی محقق میشود.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: بیش از ۱۰ هزار نخبه قرآنی برای رسیدن به مسابقات قرآن و عترت اراک با یکدیگر رقابت کردهاند تا هزار نفر به مرحله کشوری راه پیدا کنند.
حجتالاسلام حسینی افزود: تاکنون ۴۰ دوره مسابقه قرآن و عترت از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در نقاط مختلف کشور برگزار شده که تنها در بخش بزرگسالان بیش از یکصد هزار فعال قرآنی در ۴۰۰ شهر و شهرستان در رشتههای مختلف ترتیل، حفظ، قرائت، همخوانی و اذان با یکدیگر به رقابت پرداختهاند.
وی تاکید کرد: پایه و اساس جمهوری اسلامی براساس حاکمیت قرآن است و برای تحقق این مهم باید گفتمان قرآنی در لایههای مختلف جامعه به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی حاکم شود.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوهتر این رویداد بزرگ قرآنی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اندیشیده شده و مسئولان ارشد استان مرکزی نیز حمایتهای بسیاری از اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان داشتهاند.
حجتالاسلام حسینی یادآور شد: چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت از دهم تا بیست و سوم مهر ماه جاری در اراک برگزار میشود.
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