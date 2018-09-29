جشنواره فیلم لس آنجلس برندگانش را شناخت/ موفقیت «مرز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، شب ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) جشنواره بین المللی فیلم لس آنجلس ۲۰۱۸ با برگزاری مراسمی در هتل دبلیو هالیوود و معرفی برگزیدگان جشنواره به کار خود پایان داد.

بر این اساس فیلم «Brian Banks - برایان بنکس» اثرِ قوی و الهام بخش تام شادیاک به عنوان بهترین فیلم داستانی بلند و «بدلکار» به عنوان بهترین فیلم مستند بلند جشنواره از نگاه مردم شناخته شدند.

«برایان بنکس» داستان پسر جوانی است که به عنوان ستاره جوان و آینده دار فوتبال آمریکایی شناخته می شود، اما درگیر مبارزه با سیستم قضایی برای پاک کردن نام خود بعد از دوران زندان است.

از سوی دیگر و به انتخاب داوران، فیلم «این معلم» به کارگردانی مارک جانسون به عنوان بهترین فیلم در بخش «فیلم داستانی آمریکا» شناخته شد و فیلم «مرز» ساخته علی عباسی سینماگر ایرانی – سوئدی جایزه «فیلم داستانی جهان» را دریافت کرد.

«مرز» که به عنوان نماینده سوئد در این رویداد سینمایی حضور داشت، اولین بار در بخش «Un Certain Regard – نوعی نگاه» هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن اکران جهانی خود را تجربه کرد و در نهایت موفق به کسب جایزه این بخش شد و حال به عنوان نماینده کشور سوئد در مراسم اسکار پیش رو شناخته می شود.

فیلم «مرز» که بر اساس داستان کوتاهی از جان لینکویست نویسنده سوئدی ساخته شده است، داستان یک زن پلیس را روایت می‌کند که از شامه‌ای قوی برخوردار است و می‌تواند با تکیه بر این حس خلافکاران را رهگیری کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم لس ‌آنجلس از تاریخ ۲۰ تا ۲۸ سپتامبر یعنی ۲۹ شهریور تا ۶ مهرماه در لس آنجلس آمریکا برگزار شد.