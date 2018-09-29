خرید بیش از حدنیاز مردم نظم بازار را برهم زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، حسینقلی قوانلو در جلسه کمیته تخصصی تنظیم بازار استان اظهار کرد: خرید بیش از نیاز مردم یکی از دلایل بر هم خوردن نظم بازار است که به نفع هیچ‌کس نیست و از مردم می‌خواهیم هر کس به‌اندازه نیازش از بازار خرید کند.

وی افزود: مردم مطمئن باشند که مشکلی در تأمین اقلام موردنیاز آن‌ها نخواهیم داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در حوزه حمل‌ونقل به وجود آمده، در تلاش هستیم تا مشکل لاستیک خودروهای سنگین را به هر شکل حل کنیم و از طرفی هم مطمئن هستیم که رانندگان می‌خواهند به کار خود ادامه دهند ولی به خاطر مشکلات امنیتی که عده‌ای سودجو برایشان ایجاد کرده‌اند، کار نمی‌کنند و لذا از نیروهای امنیتی و انتظامی انتظار داریم امنیت را برای رانندگان فراهم کنند تا هر چه سریع‌تر مشکل حمل‌ونقل حل شود.

به گفته وی، با اتحاد و همدلی بین مسئولین و مردم از مشکلات کنونی ایجادشده توسط دشمنان نظام عبور کنیم و یک‌بار دیگر به دنیا ثابت کنیم که هیچ ابرقدرتی حتی با ایجاد جنگ اقتصادی نیز نمی‌تواند مردم و نظام ما را از پای درآورد.