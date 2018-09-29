مخالفان اردوغان در شهر کلن آلمان تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، صدها نفر از مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه با تجمع در شهر کلن آلمان به سیاسیت های وی اعتراض کردند.

رئیس جمهوری ترکیه برای افتتاح بزرگترین مسجد اروپا به شهر کلن رفته بود.

لازم به ذکر است، هزاران معترض به سفر اردوغان به آلمان جمعه شب نیر در برلین علیه وی تظاهرات کرده بودند.

سخنان تند اردوغان به ویژه هنگامی که وی احزاب عمده آلمان را «دشمنان ترکیه» لقب داد و مقامات این کشور را متهم به انجام اقدامات «شبه نازی‌» کرد بر دامنه اختلاف‌ میان وی مقامات برلین افزود.