به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز دو بازی اخیر خود در رقابت‌های لیگ‌برتر را بدون سرمربی بازی کرد. این تیم پس از جدایی جان توشاک زیرنظر محمد تقوی اداره می شود تا مالک باشگاه تصمیم خود را درباره انتخاب سرمربی بگیرد.

محمدرضا زنوزی قصد داشت طی هفته جاری در خصوص گزینه های خارجی خود برای حضور در راس کادر فنی سرخپوشان تبریزی به نتیجه برسد اما برد شش بر صفر این تیم مقابل استقلال خوزستان باعث شد تا فعلا دست نگه دارد.

تقوی پس از اینکه سرمربی موقت تیم شد تصمیم به حفظ کاظم محمودی در کادر فنی خود گرفت. تقوی تمرین‌دهی بازیکنان را به عهده هم تیمی سابق خود در استقلال تهران گذاشت تا تراکتورسازی زودتر از آنچه انتظار می رفت از بحران خارج شود.

پیروزی تاریخی تراکتوری ها در لیگ برتر باعث شده تا برخی اطرافیان زنوزی از وی بخواهند فعلا اجازه دهد تا تقوی سرمربی موقت باقی بماند و عملکرد او را در طول تعطیلات لیگ برتر به دلیل اردوی تیم ملی بررسی کنند.

زنوزی همراه با مشاوران خود در مسیر استانبول به تبریز رفت و آمد می کند تا به دور از چشم اهالی رسانه، سرمربی خارجی مدنظرش را انتخاب کند. البته مالک تراکتورسازی، برخلاف ادعاهای منتشر شده درباره مذاکره اش با «لوئیز فن‌خال» سرمربی اسبق تیم های فوتبال بارسلونا، منچستریونایتد، بایرن مونیخ و تیم ملی هلند هیچ گونه مذاکره ای تاکنون با وی نداشته است.

فن‌خال پس از مربیگری در منچستریونایتد در سال ۲۰۱۶ از دنیای مربیگری خداحافظی کرد. اما در ویدئویی که هفته گذشته از وی همراه با یکی از دوستان ایرانی اش منتشر شد اعلام کرد به زودی به ایران خواهد آمد.

ویدئویی که گویا زنوزی را هم ترغیب به جذب سرمربی مشهور دنیا کرد. با این حال تاکنون هیچ مذاکره ای بین سرمربی اسبق بارسا با مالک تراکتورسازی صورت نگرفته است. چونکه فن خال علاقه ای به بازگشت به دنیای مربیگری ندارد و فصل گذشته نیز پیشنهاد تیم های هلندی و آلمانی را رد کرد تا خانه نشین شود.

زنوزی که اولویت خود را برای انتخاب سرمربی تراکتور، گزینه خارجی عنوان کرده است حاضر شده، فعلا به تقوی فرصت سرمربیگری در تراکتور را بدهد تا این مربی شانس خود را برای بقا در قامت سرمربی سرخپوشان تبریزی بسنجد.

مالک باشگاه تراکتورسازی رزومه چند مربی مشهور ترکیه ای و اروپایی را دریافت کرده است تا در صورت نتیجه نگرفت تقوی، مذاکره با گزینه‌های دلخواهش را نهایی کند. اما اگر کادرفنی فعلی تراکتورسازی بتواند باخت مقابل صنعت نفت آبادان در جام حذفی را در هفته نهم رقابت های لیگ برتر جبران کند هیچ بعید نیست تقوی را به عنوان سرمربی تیم تا پایان فصل انتخاب کند.

باید دید در پایان این رایزنی ها چه اتفاقی برای نیمکت تیمی که به تازگی خصوصی شده است و هزینه های زیادی برای موفقیت در لیگ برتر کرده است خواهد افتاد.