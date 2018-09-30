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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

با رای نمایندگان؛

وزیر علوم اولین کارت زرد را از مجلس گرفت

وزیر علوم اولین کارت زرد را از مجلس گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز طرح سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد علت محلی اعلام شدن دانشگاه های معتبر کشور در مراکز استان ها و شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت.

پس از بیان توضیحات غلامی درباره این سوال، نادر قاضی پور اعلام کرد از توضیحات وزیر قانع نشده است و خواستار به رای گذاشته شدن آن شد که وکلای ملت هم با ۵۳ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه علنی توضیحات وزیر علوم را قانع کننده ندانستند و به این ترتیب به وی کارت زرد دادند.

کد مطلب 4416508
زهرا علیدادی

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