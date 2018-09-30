وزیر علوم اولین کارت زرد را از مجلس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز طرح سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد علت محلی اعلام شدن دانشگاه های معتبر کشور در مراکز استان ها و شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت.

پس از بیان توضیحات غلامی درباره این سوال، نادر قاضی پور اعلام کرد از توضیحات وزیر قانع نشده است و خواستار به رای گذاشته شدن آن شد که وکلای ملت هم با ۵۳ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه علنی توضیحات وزیر علوم را قانع کننده ندانستند و به این ترتیب به وی کارت زرد دادند.