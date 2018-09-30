به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، ساعت های یادشده مجهز به نمایشگر ۱.۳ اینچی تمام رنگی گرد هستند. یکی از قابلیت های دیگر ساعت یادشده امکان یادآوری فرایندها و وظایف مهم مانند زمان انجام تمرینات ورزشی، خوردن دارو و غیره است.

سازگاری ساعت یادشده با دستیار هوشمند سیری اپل هم باعث شده کاربران بتوانند آن را با فرامین صوتی فعال کنند و وظایف مختلف محوله را انجام دهند.

این ساعت مجهز به یک باتری ۲۰۰ میلی آمپری است که در عرض ۲ ساعت شارژ می شود و قابلیت کنترل ضربان قلب و فشار خون را نیز دارد. ساعت یادشده در صورت نامنظم تشخیص دادن ضربان قلب یا فشار خون از طریق ارسال یک پیام به کاربر خود هشدار می دهد تا وی به سرعت به پزشک مراجعه کند.

دریافت تماس های صوتی و پاسخ به آنها از طریق بلوتوث، نمایش آنی پیام های دریافتی از طریق پیام رسان های مختلف، بررسی شرایط خواب فرد، قابلیت های امنیتی مانند قفل ضدسرقت و نمایش موقعیت مکانی برای یافتن گوشی از جمله دیگر امکانات ساعت یادشده است. ساعت یادشده ضدآب بوده و یک سال خدمات پس از فروش دارد.