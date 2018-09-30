  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

«جوله» از روزهای حماسه و دفاع در کردستان می گوید

مستند «جوله» روایتی از روزهای حماسه و دفاع در استان کردستان، یکشنبه ۸ مهر از شبکه افق پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «جوله» درباره سختی های نبرد در استان کردستان است؛ جایی که گروه های تروریستی ضد انقلاب به تحریک دشمنان حامی رژیم بعث عراق پرداختند و در مقابل گروهی از مردان و زنان با غیرت کرد، به مقابله با آنها برخاستند.

واژه جوله به معنای ترکش و تیردان است و این مستند نیز برگرفته از همین نام، روزهایی را به تصویر می کشد که دفاعی همه جانبه در مقابل عراق و نیز گروه های تروریست در استان کردستان شکل گرفته بود.

«جوله» یکشنبه ۸ مهر ساعت ۲۲ و تکرار آن ساعت های روز بعد ۸ و ۱۶:۳۰ از شبکه افق تماشا کنید.

کد خبر 4416755
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها