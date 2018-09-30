«جوله» از روزهای حماسه و دفاع در کردستان می گوید

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «جوله» درباره سختی های نبرد در استان کردستان است؛ جایی که گروه های تروریستی ضد انقلاب به تحریک دشمنان حامی رژیم بعث عراق پرداختند و در مقابل گروهی از مردان و زنان با غیرت کرد، به مقابله با آنها برخاستند.

واژه جوله به معنای ترکش و تیردان است و این مستند نیز برگرفته از همین نام، روزهایی را به تصویر می کشد که دفاعی همه جانبه در مقابل عراق و نیز گروه های تروریست در استان کردستان شکل گرفته بود.

«جوله» یکشنبه ۸ مهر ساعت ۲۲ و تکرار آن ساعت های روز بعد ۸ و ۱۶:۳۰ از شبکه افق تماشا کنید.