به گزارش خبرگزاری مهر؛ نشست خبری جشنواره ادبیات سلامت با حضور بهاء‌الدین مرشدی، دبیر جشنواره، اصغر نوری، مدیر بخش نمایشنامه، رامبد خانلری، مدیر بخش داستان و مسعود امینی‌تیرانی، مدیر بخش فیلمنامه صبح امروز (یکشنبه ۸ مهرماه) در سالن کنفرانس تئاترشهر برگزار شد.

بهاء‌الدین مرشدی در ابتدای این نشست گفت: جشنواره ادبیات سلامت بر اساس سیاستی برگزار می‌شود که پیشینه آن به تاسیس معاونت اجتماعی وزارت بهداشت برمی‌گردد. معاونت اجتماعی وزارت بهداشت وظیفه‌ای روی دوش‌اش است و معتقد است ۷۵ درصد مسائل مربوط به سلامت در خارج از وزارت اتفاق می‌افتد و اگر این وظیفه ۷۵ درصدی درست انجام شود، نیازی به آن ۲۵ درصدی که به وزارت بهداشت ارتباط دارد، نیست.

وی ادامه داد: در همین راستا بحثی به نام اجتماعی شدن نظام سلامت مطرح است. یعنی اگر ما بیاییم و نظام سلامت را به سمت اجتماعی‌شدن ببریم و مردم را آگاه کنیم؛ می‌توانیم تا حد قابل قبولی هزینه‌های درمان را کاهش دهیم و زندگی بهتری را رقم بزنیم. بنابراین برای پیشبرد این اهداف موسسه فرهنگی «آوای هنر سلامت» را تاسیس کردیم که در این موسسه مباحث فرهنگی و هنری حوزه سلامت انجام می‌شود.

دبیر جشنواره ادبیات سلامت با اشاره به وظایف موسسه «آوای هنر سلامت» اظهار کرد: یکی از وظایف این موسسه برگزاری جشنواره‌هاست که در همین راستا سومین دوره جشنواره فیلم سلامت را برگزار کردیم. همچنین دومین جشنواره شعر سلامت به نام «نبض واژه‌ها» در حال برگزاری است و در حال حاضر نیز در خدمت شما هستیم تا درباره نخستین جشنواره ادبیات سلامت صحبت کنیم.

وی افزود: در همین موسسه ساخت سریال «پریا» را داشتیم که در این سریال برای نخستین بار به مسئله ایدز در صدا و سیما پرداخته و با این اطلاع‌رسانی تابوی این مسئله در رسانه ملی شکسته شد. من فکر می‌کنم که این یکی از دستاوردهای خوب ما در این حوزه بوده است. همچنین در بخش انیمیشن فعالیت‌های را با انیمیشن «دیرین دیرین» داشته‌ایم و برنامه «سرحال» ‌ را نیز در برنامه‌های تلویزیونی برای آگاهی مردم در حال پخش داریم. در نهایت انتشارات این موسسه نیز در حال راه‌اندازی است تا این مباحث را در حوزه کتاب کودک، نوجوان و بزرگسال مطرح کنیم.

این نویسنده با اشاره به همکاری‌ با سایر نهادها گفت: ما در این جشنواره سعی کردیم تا حوزه همکاری‌های خودمان را افزایش دهیم، به همین دلیل من از همین تریبون از همه نهادهایی که به این حوزه ارتباط دارند یا حتی ارتباط ندارند و دوست دارند که همکاری داشته باشند، دعوت ‌می‌کنم که بیایند و شرکت کنند. برای مثال وزارت علوم نیز وارد میدان شده است و بر اساس توافق انجام شده قرار شد، بخشی از جشنواره را با کانون‌های ادبی وزارت علوم برگزار کنیم و توافقات نهایی در حال صورت گرفتن است.

وی افزود: ما همچنین صحبت‌هایی را با بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان انجام داده‌ایم و قرار است که هفته ادبیات و سلامت را داشته باشیم که برای آن هفته برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده است. در پایان ما کمپین «سلام – سلامتی» ‌ را نیز از هفته آینده بر مبنی جمله «سلام سلامتی می‌آورد» راه‌اندازی خواهیم کرد که در راستای گسترش حال خوب مردم است

مرشدی در توضیح داوری‌ها اظهار کرد: در دو بخش فیلمنامه و نمایشنامه سه داور خواهیم داشت که بعد از گذر از مرحله اولیه آثار را داوری می‌کنند؛ اما در بخش داستان کوتاه به دلیل تعداد بیشتر آثار، سه بخش داوری مقدماتی، داوری نیمه‌نهایی و داوری نهایی خواهیم داشت که به احتمال زیاد این بخش با حضور ۱۳-۱۴ داور انجام خواهد شد.

دبیر جشنواره ادبیات سلامت با اشاره به مسئله ممیزی گفت: ما در حوزه سلامت تابو نداریم و هرچقدر مسائل را بپوشانیم و جلوی انتشار آنها را بگیریم کار سخت‌تر می‌شود. برای مثال اگر ما مسئله ایدز را جدی می‌گرفتیم و آن را مخفی نمی‌کردیم وضعیت مانند امروز نبود. اصلا هدف کلی ما از این جشنواره آگاهی دادن است تا نویسندگان جرات کنند درباره این مباحث بنویسند. در ساختار وزارت بهداشت ما هیچ تابویی نداریم؛ بنابراین سانسور نخواهیم داشت؛ چراکه ما دستگاه سانسور نیستیم.

موضوع سلامت موجه‌ترین موضوع جشنواره‌ای است

مسعود امینی‌تیرانی، مدیر بخش فیلمنامه که دیگر سخنران این نشست بود با اشاره به دلیل برگزاری این جشنواره گفت:‌ به نظر من اگر ما بخواهیم دلیلی برای برگزاری جشنواره‌ها ارائه دهیم، موجه‌ترین دلیل می‌تواند موضوع سلامت باشد؛ چراکه از دو دریچه می‌شود به این موضوع نگاه کرد. یک موضوع انسان، چالش‌ها و درگیری او با بیماری و مرگ است که یکی از بن‌مایه‌های آثار دراماتیک است و از طرف دیگر می‌شود به این موضوع نگاه کرد که موضوع سلامتی و سالم بودن بیش از اینکه یک انتخاب باشد، یک اجبار در شرایط فعلی است.

وی ادامه داد: بنابراین ما مجبوریم شرایطی را ایجاد کنیم تا سلامتی به یک امر فراگیر تبدیل شود. به همین دلیل به نظرم رسید که مشارکت در چنین جشنواره‌ای دلیل خیلی موجهی برای این موضوع می‌تواند باشد تا موضوع سلامت به دغدغه در جامعه تبدیل شود.

مدیر بخش فیلمنامه جشنواره ادبیات سلامت در توضیح این بخش گفت: در این بخش کسانی که فیلمنامه کوتاه با موضوع سلامت که ریز آن در سایت اعلام شده داشته باشند، می‌توانند آثار خود را برای ما ارسال کنند. شرکت‌کنندگان باید توجه داشته باشند که فیلمنامه ارسالی علاوه بر اینکه باید دارای ساختار سینمایی باشد، باید دارای یک ارتباط ارگانیک با موضوع سلامت نیز باشند.

وی ادامه داد: اگر ما روی فیلم کوتاه تاکید می‌کنیم به این دلیل است که فکر می‌کنیم فیلمسازان فیلم کوتاه جسارت بیشتری دارند و محدودیت‌های آنها از فیلم بلند کمتر است.

هر چه که حال ما را خوب می‌کند، در حوزه سلامت است

رامبد خانلری، مدیر بخش داستان این جشنواره نیز درباره بخش مربوطه گفت: همیشه فکر می‌کنم جشنواره‌های موضوعی، جشنواره‌هایی کاربردی نیستند، خصوصا در بخش داستان و آنجایی که به نویسنده می‌گوییم درباره فلان موضوع داستان بنویس؛ چراکه انگار به او یک موضوع انشاء می‌دهیم و اصل کار یک نویسنده را زیر سوال می‌بریم و به او می‌گوییم که از دغدغه‌هایش صحبت نکند.

وی ادامه داد:‌ پیش از این جشنواره من با بهاءالدین مرشدی در هفته‌نامه «کریمان» همکاری می‌کردم و درگیر همین موضوع در بخش ادبیات داستانی بودیم. شاید جالب باشد که بدانید، جز یک مورد به هیچ داستانی برنخوردیم که مربوط به دغدغه‌های حوزه سلامت نباشد. به همین خاطر خیال‌مان راحت است که با وجود آنکه به ظاهر جشنواره موضوعی است و قرار است که داستان‌ها در حوزه سلامت نوشته شوند؛ اما تقریبا دست نویسنده باز است تا از تمام دغدغه‌ها بنویسد.

مدیر بخش داستان جشنواره ادبیات سلامت در توضیح موضوع‌های جشنواره گفت: خیلی از دوستان از من سوال می‌کنند که این مولفه‌هایی که برای این جشنواره نوشته‌اید یعنی چه؟ من به همه دوستان یک راه‌حل کنکوری ارائه می‌دهم و آن این است که هر چه که حال ما را خوب می‌کند، در حوزه سلامت است. طبیعتا شرکت در جشنواره‌ای که آدم‌ها قرار است چیزی بنویسند تا حال‌َ‌شان خوب شود یک فرصت و امتیاز خوب است. به همین خاطر امیدوارم که در نخستین جشنواره ادبیات سلامت شاهد اتفاقات خیلی خوبی باشیم و بعدها از این اتفاق به نیکی و مبارکی یاد شود

وی در پایان گفت: ما در این جایزه نیز به خط قرمزهای وزارت ارشاد احترام می‌گذاریم اما می‌خواهیم که دوستان دست از خودسانسوری بردارند؛ چراکه در بیشتر مواقع ما دچار خود سانسوری می‌شویم.

نمایشنامه‌نویسان هر چیزی که دل‌شان می‌خواهد بنویسند

اصغر نوری نیز که آخرین سخنران این نشست بود با اشاره به این جشنواره گفت:‌ شاید جشنواره سلامت بهترین سفارشی باشد که می‌توان به نویسندگان داد؛ به این دلیل که همه آدم‌ها با هر گرایش فکری و سیاسی که دارند، می‌توانند در آن شرکت کنند و شاید یکی از دلایلی که من این موضوع را پذیرفتم همین مسئله است.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که خیلی از نمایشنامه‌ها در این حوزه جای می‌گیرند؛ چراکه در اکثر نمایشنامه‌ها نویسنده با یک چیزی مشکل دارد که حداقل این مشکلات باعث اختلالات روانی می‌شود. این مشکل می‌تواند محسوس یا نامحسوس باشد. وقتی تاریخ درام جهان را نگاه می‌کنیم، در آثار خیلی از نویسندگان بزرگ این نشانه‌ها وجود دارد. بنابراین مطمئنم که خیلی از دوستانی که برای این جشنواره کار می‌فرستند برای این جشنواره اثر ننوشته‌اند و دعوت این جشنواره باعث می‌شود تا آثارشان را مرور کنند و به آثاری برسند که به این حوزه ربط دارد.

این مترجم و نمایشنامه‌نویس با اشاره به اهداف جایزه اظهار کرد: من اجرای آثاری را در همین تئاتر شهر دیده‌ام که به حوزه سلامت ربط دارد؛ بنابراین فکر می‌کنم این جایزه وقتی به هدفش می‌رسد که بعضی از دوستان نویسنده در حوزه نمایشنامه به این فکر کنند که این حوزه، حوزه‌ای است که هم می‌توانند آزادانه کار خود را انجام دهند و هم به واسطه فرصتی که جشنواره به آنها می‌دهد، اگر کاری در این حوزه انجام نداده‌اند، برای اولین بار در این حوزه قلم بزنند؛ چراکه سوژه‌ها فراوان است.

نوری در پایان با اشاره به موضوع ممیزی گفت: این جشنواره‌ها بهترین فرصت است تا نویسندگان و نمایشنامه‌نویسان هر چیزی که دل‌شان می‌خواهد بنویسند و اجازه دهند که داوران برای اثرشان تصمیم بگیرند؛ داورانی که از جنس فرهنگ هستند و نه سانسور. اینجا جشنواره فجر نیست که با آن ملاک‌ها سنجیده شود. شاید در این جشنواره نمایشنامه‌ای بیاید که قابلیت اجرا در کشورمان را نداشته باشد اما داوران آن اثر را شایسته برگزیده شدن بدانند.

بر اساس گفته بهاءالدین مرشدی مراسم اختتامیه این جشنواره قرار است که در هفته اول یا هفته دوم دی‌ماه سال ۹۷ برگزار شود.