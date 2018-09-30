حضور ناوشکن آمریکایی در منطقه مورد مناقشه در دریای چین جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک ناو شکن آمریکایی در فاصله ۱۲ مایل دریایی از جزیره مصنوعی ساخته شده از سوی چین در دریای چین جنوبی ظاهر شد و مقامات آمریکایی مدعی هستند که حضور این ناو شکن بر اساس «آزادی دریانوردی» انجام شده است.

کشورهای مخالف چین معتقدند که پکن برای آنکه حاکمیت خود را بر این منطقه قطعی کند اقدام به ساخت جزیره مصنوعی در آن کرده است.

منطقه مورد مناقشه در دریای چین جنوبی مدت هاست که موجب مناقشه میان چین و دیگر کشورهای آسیای شده و آمریکا در این میان با جانبداری از کشورهای مخالف پکن، موجب تشدید بحران شده است.