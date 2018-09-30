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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

حضور ناوشکن آمریکایی در منطقه مورد مناقشه در دریای چین جنوبی

حضور ناوشکن آمریکایی در منطقه مورد مناقشه در دریای چین جنوبی

یک ناو شکن آمریکایی در نزدیکی جزیره مصنوعی ساخته شده از سوی پکن در دریای چین جنوبی ظاهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک ناو شکن آمریکایی در فاصله ۱۲ مایل دریایی از جزیره مصنوعی ساخته شده از سوی چین در دریای چین جنوبی ظاهر شد و مقامات آمریکایی مدعی هستند که حضور این ناو شکن بر اساس «آزادی دریانوردی» انجام شده است.

کشورهای مخالف چین معتقدند که پکن برای آنکه حاکمیت خود را بر این منطقه قطعی کند اقدام به ساخت جزیره مصنوعی در آن کرده است.

منطقه مورد مناقشه در دریای چین جنوبی مدت هاست که موجب مناقشه میان چین و دیگر کشورهای آسیای شده و آمریکا در این میان با جانبداری از کشورهای مخالف پکن، موجب تشدید بحران شده است.

کد مطلب 4416940
عبدالحمید بیاتی

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